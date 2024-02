Inician otros estudios para elaborar un nuevo plan de recuperación de lago

El 6 de febrero comenzó el análisis de la calidad del agua del lago Ypacaraí con miras a la elaboración de un proyecto de saneamiento de su cuenca, en el marco de los fondos Bid-Clima, de acuerdo a una publicación de la agencia de noticias del gobierno IP Paraguay.

La primera presentación del trabajo tuvo la participación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) y del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa), añade la fuente de información oficial.

En el primer encuentro los directivos de las citadas instituciones hicieron una revisión de los objetivos, antecedentes de la problemática de la cuenca del lago Ypacaraí, plan de economía circular y de saneamiento, así como las necesidades de inversión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la segunda sesión tratarán las alternativas de soluciones técnicas, consideraciones socioambientales y necesidades relacionadas con estudios complementarios sobre cambio climático. Asimismo, los aspectos económicos, cuestiones técnicas, impacto social y ambiental.

La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, estuvo presente en el recorrido que se realizó en el lago Ypacaraí. Explicó que realizaron un análisis técnico de la zona para luego elaborar el programa de trabajo que se llevará a cabo por etapas y cada semana.

Lea más: Afirman que “las aguas del lago Ypacaraí son como de cloaca” y no son aptas para el baño

“Estamos dando el puntapié inicial de este proyecto de la mano del BID. Acompañaremos con un gran equipo todo lo que será la reestructuración del programa para la recuperación total del lago”, dijo Centurión.

Indicó que el BID financiará las obras para la recuperación de este recurso hídrico en su primera fase, pero que para estos trabajos se establecerá un plan de economía y otro de saneamiento para poder determinar cuántos recursos financieros se necesitarán para la inversión.

Acuerdos del BID Clima

En diciembre del 2023 en la cuenta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) compartieron un video en el que la ministra, Claudia Centurión, y el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, anunciaron la firma de varios acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Hicieron énfasis en el acuerdo para la recuperación del Lago Ypacaraí.

La firma de acuerdos enmarcados dentro del programa BID Clima, “siendo la primera operación el objetivo del saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí, en la que Paraguay se beneficiará de una cooperación técnica para apoyar el diseño de dicha operación”, divulgaron en esa ocasión.

Lea más: Lago Ypacaraí: contaminación y abandono impiden explotar su gran potencial económico

Con el programa, el BID apoyaría en 2024 iniciativas que, mediante cuatro operaciones, por un monto de US$ 309 millones, y dos más preidentificadas de US$ 160 millones, permitan el desarrollo sostenible del país a través de infraestructuras resilientes, la transición energética y la gestión de recursos hídricos en Paraguay, precisaron. Sin embargo, Centurión esta vez dijo que aún no se sabe cuántos recursos serán destinados a la ejecución de proyectos de recuperación del lago.

“La recuperación de la cuenca del Lago Ypacaraí. Recuperación de un bien público, y esto es crucial, recuperación de un lago para todos”, dijo entonces Fernández Valdovino

La Conalaypa no actualiza reportes

Hasta el momento se desconoce si hay reportes actualizados de la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa).

Conalaypa aprobó en el 2020 un “Plan de Saneamiento Integral de la Cuenca del Lago Ypacaraí”, que consistía en una serie de medidas estructurales, como la instalación de redes de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de afluentes en los 21 municipios que lindan con el lago.

También tenían en planes medidas no estructurales para saneamiento de la cuenca del lago Ypacaraí y reducción de la contaminación que llega de forma directa o indirecta mediante afluentes.

Para consultar más detalles sobre esta situación llamamos a Renato Maas, director de (Conalaypa), pero su celular estaba con tono de apagado. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.

Los 21 distritos situados en la cuenca del lago

Desde hace años, técnicos y expertos vienen afirmando que la recuperación del contaminado lago Ypacaraí depende principalmente de la construcción de alcantarillado sanitario para el tratamiento de desechos cloacales generados en los 21 distritos ubicados en la cuenca, en especial en los situadas en el perilago, que “no se realiza por falta de dinero”.

Trece municipios son del departamento Central: Areguá, Capiatá, Fernando de la Mora, Guarambaré, Itá, Itauguá, Julián Augusto Saldívar, Limpio, Luque, Ñemby, San Lorenzo, Ypacaraí e Ypané. En Cordillera: Altos, Caacupé, Emboscada, Nueva Colombia y San Bernardino, y en el departamento de Paraguarí: Paraguarí, Pirayú y Yaguarón.

Las localidades situadas en el perilago o a orillas del lago son Ypacaraí, San Bernardino, Areguá e Itauguá.

Conalaypa, creada por ley

El 8 de enero del año 2020 se aprobó la ley “Que crea la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su Cuenca (Conalaypa). Como presidente del órgano fue designado el entonces ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens.

También fue integrada por los senadores liberales Fernando Silva Facetti y Blas Lanzoni como miembros de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna); los entonces gobernadores del departamento Central, Hugo Javier González (ANR, cartista) y de Cordillera, Hugo Fleitas (PLRA); por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) el exministro Ariel Oviedo, así como los intendentes de los 21 distritos de la cuenca del lago Ypacaraí.

Con la creación de la Conalaypa se pretende dar cumplimiento a los objetivos propuestos de formular, ejecutar y coordinar la gestión y la ejecución de planes, programas y proyectos referentes a la preservación, recuperación, recomposición y mejoramiento del lago, argumentaron en el Congreso Nacional.

En febrero del 2020, mediante el Decreto N° 3325, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez nombró a Carlos Renato Maas Franco como director nacional de la Conalaypa. Indica que con el objetivo de restaurar las aguas del lago y para mejor control, el Gobierno reglamenta y organiza la estructura orgánica de la comisión a cargo de Maas Franco, quien tendrá la responsabilidad de gestionar acciones, financiamiento, permisos y voluntades.

Sin embargo, la Conalaypa es apenas uno de los tantos órganos creados con intención de recuperación del lago. Solo encaró planes con efectos leves, ya que la solución definitiva depende de la construcción de alcantarillado sanitario en los 21 distritos ubicados en la cuenca.