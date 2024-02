Hay exigencias de la UE que son incumplibles para el Paraguay, advierte ministro

El Gobierno paraguayo está teniendo un diálogo constante con los gremios de la producción y la industria en relación al reglamento N° 1115/ 2023 de la Unión Europea, porque hay temor y es para preocuparse, porque tenemos que sentarnos a hablar con las autoridades del bloque, porque tenemos que seguir exportándoles, manifestó el ministro de Agricultura y Ganadería, Dr. Carlos Giménez, en rueda de prensa en el Palacio de Gobierno. La declaración fue en el contexto del anuncio de un congreso internacional sobre sanidad animal que se desarrollará en nuestro país.

El titular del MAG explicó que con relación a la UE existen varios aspectos que son muy distintos; uno de ellos son los convenios de cooperación, que son necesarios para que nuestras instituciones puedan tener esas inversiones. Aclaró que con los convenios no se asegura que la trazabilidad que la UE piden se vaya a cumplir en toda su magnitud.

“Nosotros vamos a sentarnos a dialogar con la gente de la UE en marzo, sobre cuales son los requisitos que el Paraguay, gradualmente, podrá ir cumpliendo, porque hay cuestiones que son difíciles cumplir y también otras imposibles”, expresó.

Añadió que Paraguay insistirá en proteger la producción nacional, porque somos un país pequeño y altamente exportador, con 6 millones de habitantes, pero que estamos alimentando a más de 80 millones de personas en el mundo.

“Vamos a cuidar de que nuestra producción no sea perjudicada por legislaciones, reglamentaciones, que no concuerdan o que no respetan nuestras leyes”, prometió.

También dijo que la producción de nuestro país tiene más bondades que mostrar sobre los cuidados ambientales, que no los cumplimos ahora solamente porque nos piden los mercados, sino que desde ya hace décadas que tenemos, de reserva forestal, de protección de bosques, tales como la ley de deforestación cero en la región Oriental, que junto a varias otras normativas hacen a la sostenibilidad de nuestro territorio.

No confundir trazabilidad con las condiciones del reglamento N° UE 1115

Por otra parte, sobre las conversaciones que están teniendo los gremios de la producción con el Gobierno en relación a las nuevas exigencias de la Unión Europea, el presidente de la UGP, Ing. Héctor Cristaldo, explicó que es muy importante no confundir la trazabilidad con las condiciones que exige el reglamento N°1115/ 2023 UE para las exportaciones a su mercado.

El mismo comentó que la trazabilidad históricamente está ligada a la finca de origen de un producto y no es necesario analizar propiedades que no guardan relación directa o indirecta con algún mercado en específico.

“Mencionar que el reglamento de la UE pide solo trazabilidad y que eso se hace nomás luego es minimizar las condiciones que desean imponer desde ese bloque”, aseveró.

Añadió que si lo que exigen es únicamente de trazabilidad, entonces por qué no evalúan únicamente las fincas o propiedades que venden a Europa, para qué hacer una clasificación del país en forma íntegra y por qué ir juzgando departamentos o regiones, si lo pueden hacer únicamente con las propiedades de donde compran los productos.

“Europa no puede exigir que todo el país cumpla con sus restricciones, que están denominando como trazabilidad, pero que es mucho más complejo que saber en qué finca se originó el producto”, señaló.

Cristaldo pregunta: ¿Qué pasaría si un productor con trazabilidad perfecta recibe la denuncia de alguna comisión vecinal o comunidad indígena aledaña?... Vaticinó que si eso ocurre será casi seguro que la trazabilidad será lo menos importante, ya que será aplicado el principio precautorio; y es muy probable que todo el cargamento enviado sea retenido en el puerto de destino y podría estar mezclado con cargas de otros productores que no forman parte de la denuncia, causando a todos enormes pérdidas.

“No existen condiciones”

Además, el canciller Rubén Ramírez dijo ayer que los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y Argentina, Javier Milei, coincidieron en que realmente “no existen condiciones de avanzar en las negociaciones” para un acuerdo comercial entre Mercosur y la UE.