IPS debe US$ 400 millones a farmacéuticas, que piden intervención de Santiago Peña

Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos, Tocador, Domisanitarios y Afines (Cripfa), habló ayer -en representación de las empresas farmacéuticas- sobre la deuda del Instituto de Previsión Social (IPS). Es por la provisión de insumos, medicamentos y otros servicios sanitarios. La previsional debe unos US$ 400 millones y, según las empresas, es la primera vez que se acumula una deuda tan significativa.

“Siempre tenemos buena recepción (en IPS), pero al final nos dicen que cualquier propuesta de plan de pago que quieran hacer, debe pasar por el Ejecutivo y, es el Presidente el que tiene la palabra final. Nosotros ahora queremos sentarnos a hablar con Santiago Peña, para ver qué proyectos tienen en mente para paliar esta situación que se está volviendo insostenible. Nunca antes en la historia tuvimos una deuda así de alta”, dijo Figueroa a ABC.

La empresaria, quien se presentó ayer a la Caja Central del IPS de modo de generar presión, precisó que la deuda acumulada por el seguro social ronda los US$ 400 millones. El monto incluye medicamentos e insumos, así como servicios generales, como diagnóstico y mantenimiento de equipos médicos, entre otros.

“IPS paga un mes, después no paga tres meses; paga muy poquitito. Lo que paga no se compara con el tamaño de la deuda. El último pago que se realizó fue en diciembre, otros no cobraron. Hay gente que no está cobrando hace 12 meses. No tienen para pagar, entendemos claramente que no tienen, pero necesitamos un plan de pago, un compromiso”, expresó Figueroa.

Esperanzas están depositadas en nuevo Gobierno, dicen empresarios

La representante de las empresas proveedoras del IPS indicó que tienen renovadas esperanzas tras el cambio de Gobierno. Recordó que así como el Ministerio de Economía buscó alternativas de pago y está cumpliendo con los compromisos en relación a la deuda del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), esperan el mismo interés de Santiago Peña para avanzar hacia un plan de pago de la previsional.

“Tuvimos un cambio de Gobierno y nació una nueva esperanza para el empresario. Creemos que esta vez se van a hacer de manera diferente las cosas y no ese manejo desprolijo que se venía dando en el Gobierno anterior. Es la última esperanza, porque no queremos llegar a la instancia de decir: no vamos más a proveer”, sostuvo.

“Acá el único perjudicado será el paciente, el asegurado que está aportando un dinero que se descuenta mensualmente del salario, de una jubilación. Ellos tienen el derecho de recibir su tratamiento. No podemos privarle de eso porque el Gobierno no cumplió”, agregó.

Figueroa indicó que se presentó una nota, para de manera formal hablar con Santiago Peña.

Ante reclamos por falta de medicinas, IPS dice que están haciendo “malabarismo”

Recientemente, la falta de insumos y medicamentos en la previsional volvió a ser noticia diaria. Los asegurados denuncian la carencia de diversas medicinas, algunas que están en falta incluso desde hace cuatro meses, como es el caso de la Amlodipina, contra la presión alta.

El doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del IPS, confirmó que actualmente están con falta de medicamentos. El médico resaltó que están haciendo “malabarismos”, porque el seguro social está afrontando “el peor momento financiero”.

“Nos falta presupuesto. Tenemos una deuda enorme que nos dejó la gestión anterior (Vicente Bataglia); tenemos un desbalance financiero gigante; eligiendo qué comprar. Faltan medicamentos, tenemos equipos caídos y con lo poco que tenemos estamos haciendo malabarismo”, afirmó el médico.

Morínigo refirió que actualmente hay varios procesos licitatorios que están parados por falta de presupuesto. Sobre las medicinas faltantes, citó por ejemplo drogas para tratar la presión alta, la diabetes y el cáncer.