En IPS “nada está mejor” cuestionan asegurados, que critican a Santiago Peña

Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS), lamentaron la realidad del seguro social y afirmaron que pese a las promesas, las carencias en el sistema de salud, siguen siendo las mismas de siempre. Durante la última semana, se escucharon numerosas denuncias por la falta de medicamentos, principalmente.

“Nada esta mejor” aseguran los aportantes, que criticaron al presidente Santiago Peña y pidieron mejorar las prestaciones que brinda el seguro social.

“En lugar de ´estar mejor´, estamos peor. Mi señora es ostomizada, y debería usar las bolsas, pero en el IPS nunca nos dieron la medida que requiere porque no hay, retirábamos otra medida; pero ahora ni eso hay más. Qué desastre Santi (Peña), urge una revisión en el IPS. Acá faltan remedio, ahora bolsas; el aporte de asegurados y la caja de los jubilados va para otro lado”, denunció José Vega.

Sady Gonzalez, también opinó que “a Santiago Peña lo que menos le interesa es la salud en el IPS, total logró lo que quería con la superintendencia de jubilaciones; ya se apodero del dinero de los jubilados”.

IPS: larga lista de medicamentos faltantes, denuncian asegurados

Los pacientes, principalmente crónicos, denunciaron que hay medicinas que están en falta incluso desde hace seis meses. Citaron por ejemplo: Dabigatrán, Amlodipina, Fluoxetina, Sitagliptina, Núcleo (antineurítico), anticuagulantes, liraglutida inyectable (Victoza), entre otros.

“Hace cuatro meses que estamos sin Amlodipina. Nadie sabe cuando van a tener”, reclamó Héctor Mendieta.

La asegurada Marcela Recalde, también contó que desde hace meses se ve obligada a realizar gastos de bolsillo para poder medicarse, ya que en el IPS no le proveen de los fármacos que requiere. “Muchos medicamentos faltan; todos los meses compro por G. 400 mil, porque acá no hay”, afirmó.

“Núcleo, fluoxetina y varios medicamentos e insumos faltan”, acotó Ramona Rodríguez. “Anticoagulante no hay y está muy caro. Dabigatrán de 30 comprimidos está G. 470 mil”. cuestionó también Nelly Cabral.

El asegurado Marcial Ayala, también denunció la falta de Sitagliptina. Aseguró que el medicamento esta en falta hace unos seis meses.

Asegurados recurren a la solidaridad por la falta de medicinas en IPS

Anicia Rojas, otra asegurada del IPS, se vio obligada a recurrir a las redes sociales para pedir de favor el préstamo de un fármaco contra la diabetes. “Hace dos días que no me aplico mi liraglutida (Victoza), medicamentos para la diabetes. IPS no tiene y necesito; no tengo para comprar, G. 850 mil cuesta y no dispongo de esa cantidad. Si de por ahí a alguien le sobra por lo menos una lapicera (así lo llaman), si me puede prestar hasta que el IPS tenga; yo le devuelvo luego”, decía el mensaje de la asegurada.

La asegurada Adriana Báez, confirmó la carencia de la medicina en un mensaje que dejó en la publicación. “Hace como dos meses no hay Victoza. Manga de delincuentes, juegan con nuestra salud”, denunció.

Como ironía, Matías Lezcano, respondió “vamos a estar mejor” y dijo que su padre falleció de un infarto, renegando contra el IPS, que no le brindó las medicinas que requería.

Los asegurados de la previsional también criticaron los constantes problemas que tienen con el sistema de agendamiento. Según las denuncias, tanto el call center como Mi IPS, registran constantes fallas. Además, muchos deben esperar hasta 8 meses para una consulta o estudios médicos.