Inicio de clases: “Visible retroceso” en el MEC, denuncian sindicatos docentes

Diez organizaciones sindicales del sector docente emitieron hoy un comunicado a la opinión pública, en el cual denuncian el “visible retroceso en la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)”, a cargo de Luis Fernando Ramírez, a un día del inicio de clases, que será mañana en todas las instituciones educativas públicas del país.

En el primer punto, los educadores denuncian un manto de dudas en los nombramientos para cubrir cargos interinos en las salas de clase. Hasta la fecha no se publica la totalidad de los cargos vacantes en la Escolar Básica y en horas cátedras, según reclamaron. Es “escandalosa la injerencia partidaria en algunas instituciones educativas”, señala el comunicado.

Los educadores ya habían amenazada con no iniciar las clases mañana si es que no se transparentaba el proceso de asignación de cargos interinos y si no se llamaba a concurso público, aunque luego de reunirse con el ministro de Educación, Luis Ramírez, anunciaron que arrancarían la escolaridad con total normalidad.

“Nosotros ahora lo que pedimos es una mesa de trabajo para tocar todos estos temas, que son sumamente preocupantes para nosotros, porque no vemos avances en la gestión”, apuntó Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica).

Como tercer reclamo, los profesores criticaron la falta de desembolso de los recursos de la Gratuidad en escuelas y colegios públicos, fondo que puede ser utilizado para reparaciones menores, pinturas y compras de materiales para hermosear los establecimientos para recibir a niñas, niños y adolescentes.

Además, el comunicado también se refiere a la precaria, insuficiente y mala calidad de los paquetes de útiles escolares, hecho que es cuestionado igualmente por familias y por los estudiantes de gremios como la Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes).