Inicio de clases: ante un MEC ineficiente, padres deben encargarse de reparar escuelas públicas

Una dura crítica en base a la realidad que viven las familias de escuelas públicas recibió ayer el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de parte de la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy).

El inicio de clases será mañana en todos los centros educativos públicos. Una de las realidades que manifiestan los padres es que más del 50% de los establecimientos escolares están en mal estado o necesitan refacciones.

“El problema es que el financiamiento para la educación es ínfimo, prácticamente nada para lo que necesitan las escuelas. Los padres, las familias, nos encargamos de la limpieza y del mantenimiento”, aseguró ayer Francisca Monges, presidenta de la Fedapy, en contacto con ABC Cardinal.

Para la madre, el Estado debería encargarse de estos mantenimientos, teniendo en cuenta el pago de impuestos de todas las familias que están inscriptas en colegios estatales.

Inicio de clases: MEC no compra ni focos y kits escolares no son eficientes, reclaman

“Pero la realidad es que ni para lo ínfimo tiene el MEC, ni para comprar un foco están y eso tenemos que reponer”, remarcó.

Los kits escolares son demasiado importantes para el estudiante que desea aprender y salir adelante, sostuvo por otro lado Monges. “Pero en algo tan básico como la canasta de útiles el MEC no está pudiendo ser eficiente”, dijo.

La dirigente de Fedapy explicó que principalmente en el Nivel Medio compran numerosos cuadernillos que piden los docentes, en base a las necesidades que tendrán durante el año.

Recordó que en diciembre del año pasado se retiraron de la Mesa Técnica de Padres (MTE), debido a que no se tocan temas que puedan resolver todas estas situaciones. “No hay resultados positivos, en cinco años no se logró nada en esa mesa”, apuntó la dirigente.

Inicio de clases: Ni el ministro atiende a las familias, aseguran

Francisca Monges agregó que son los padres de escuelas públicas quienes tienen la experiencia dentro del sistema educativo antes que los ministros de turno.

“Con nosotros se tiene que dialogar, porque los padres estamos 12 años en las escuelas y los ministros están como máximo dos años”, dijo la gremialista.

Recordó que con hamburgueseadas sostienen los sanitarios, la compra de ventiladores, pupitres, acondicionadores de aire y el pago de limpiadoras, celadores y hasta guardias de seguridad.

“No hay un trabajo coordinado con el Gabinete del ministro (Luis Fernando Ramírez), ni con él mismo, con los padres que realmente vivimos la escuela pública y la educación paraguaya”, manifestó.

Inicio de clases: familias se encargaron de reparaciones en escuela de Luque

La Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) de la escuela Héroes de la Patria de Luque, inaugurará mañana mejoras en los sanitarios y otros espacios por más de G. 68 millones, que recaudaron trabajando con las familias.

“La inauguración es con dinero propio de las familias, con sanitarios de lujo que parecen de un shopping, es lo que hacemos las familias”, aseguró Francisca Monges.

Mañana comienzan las clases en todo el país. Se espera el retorno de 1.470.000 estudiantes de colegios públicos, privados y privados subvencionados.

Según datos del MEC, 4.219 instituciones educativas están en mal estado, de 7.500 de gestión pública. Además, 2.615 centros escolares urgen de reparaciones de sanitarios en todo el país. Directores pidieron más de 600.000 muebles pedagógicos.