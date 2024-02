Caacupé: intendente presentó planta asfáltica y ciudadanos piden que inicie ya la reparación de calles

Las calles de la ciudad de Caacupé proyectan una penosa imagen. Al ingresar al barrio Centro los automovilistas se encuentran con pozos, que representan un peligro. Mariela González, pobladora del barrio Yvoty, manifestó que Caacupé desde hace mucho tiempo dejó de ser una ciudad linda, debido a los enormes pozos que se pueden ver cada esquina.

“Yo me quejo porque pago mis impuestos y las calles son lamentables. Nuestra ciudad parece un colador de tantos agujeros que tenemos y nuestro intendente no hace nada para mejorar la situación. Desde la pandemia la ciudad decayó por completo, ahora trajo una planta asfáltica móvil supuestamente para mejorar, pero no hace nada”, cuestionó la pobladora.

Mencionó que entre las vías que están más a la vista de las autoridades se encuentran las calles Doctor Pino y Pozo de la Virgen, que conducen a la Gobernación, y está en pésimas condiciones desde hace más de tres años.

“En este sitio ya tuvimos todo tipo de accidentes por los grandes baches que tenemos en medio de la calle”, indicó González.

En los enormes baches se acumula agua y en esas condiciones representan un mayor peligro para los conductores, ya que no se ven. Además, después de cada temporal la capa asfáltica se desprende.

Los pozos se pueden ver en pleno centro urbano, frente a una conocida universidad, sobre la calle Pozo de la Virgen, la calle 8 de Diciembre y Mariscal Estigarribia.

Planta asfáltica móvil para mejorar las calles

El viernes 23 de diciembre el intendente Diego Riveros (PLRA) anunció a través de redes sociales que la Municipalidad cuenta con una planta asfáltica móvil. La adquisición fue financiada con fondos propios de la municipalidad por más de más G. 12.000 millones.

El jefe comunal informó que desde ahora la ciudadanía ya podrá tener la tranquilidad de que se tendrá una localidad sin baches. De momento, lo único que se puede ver en la Villa Serrana es la planta asfáltica móvil estacionada al costado de la Municipalidad.

El jefe comunal resaltó que está muy contento por el logro, que es de todos los que lo acompañan esta herramienta de trabajo que será vital para el desarrollo de Caacupé.

“Los pagos se realizan con fondos propios de la Municipalidad. “Este es el gran logro que tenemos y el mayor es el de la ciudadanía que se acerca y paga sus tributos. Gracias a ellos se concretan los proyectos”, destacó el intendente.

Riveros aclaró que aún faltan algunos componentes que se estarán completando de a poco y que una vez que esté todo listo se empezará a trabajar por las calles de la ciudad.

Anticipó que tienen previsto completar toda la maquinaria este lunes para la presentación al público y explicar cómo estará operando la planta asfáltica móvil.