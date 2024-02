Cabañas: pobladores denuncian que calles están en pésimas condiciones y MOPC ignora pedido de ayuda

Desde diciembre del 2023 los pobladores de la compañía Cabañas de la ciudad de Caacupé esperan que el MOPC cumpla con los arreglos de la Avenida Gaudioso Núñez. La reparación de esta calle estaba contemplada en el marco de la festividad mariana de Caacupé para el mejoramiento de calles que estaba a cargo del MOPC. Sin embargo, la institución jamás pasó a hacer los trabajos en la zona.

Mercedes Martínez, oriunda de Cabañas, denuncia que la calles de la Avenida Gaudioso Núñez están en un estado deplorable, tanto así que ya no se puede aguantar y las personas tienen que circular con mucho cuidado para evitar dañar sus vehículos o sufrir algún accidente. Detalló que en la vía se pueden observar baches profundos que representan un peligro constante no solo para los automovilistas, sino también para los peatones.



Lea más: Pobladores de Cabañas exigen reparación de calle al MOPC

Recordó que incluso hace una semana se registró un percance por culpa de los agujeros. En el sitio, un motociclista cayó y sufrió lesiones. “Afortunadamente, no pasó a mayores, pero si nuestra calle continúa en ese estado podríamos lamentar una desgracia”, dijo la denunciante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ni recapado realizó el MOPC a la importante vía

Así también, mencionó que antes cada año en época de la festividad mariana de Caacupé el MOPC se encargaba de al menos hacer un recapado al asfalto, porque en la zona también pasan peregrinos. Incluso la institución ya había anunciado en su página que harían el trabajo, pero no se hizo nada y no saben por qué.

“Como pobladores preocupados por nuestra gente, pedimos a las autoridades competentes que hagan algo porque los baches cada vez están peor y representan un peligro, dañan los vehículos y causan accidentes”, lamentó la pobladora.

Lea más: Caacupé: solicitan reparación de calles al MOPC

Baches frente a Unidad de Salud

Sobre la Avenida Gaudioso Núñez también se ubica una Unidad de Salud y frente mismo se pueden observar los enormes baches que a medida que pasa el tiempo se agrandan más. La capa asfáltica de esta zona se desprende con cada temporal y los agujeros se vuelven cada vez más profundos.

Los pobladores de Cabañas tratando de paliar la situación cargan arena en una bolsa y lo ponen dentro de los baches, pero aun así no es suficiente y la calle sigue en pésimas condiciones.

Ante esta situación llamamos al director de obras viales del MOPC, Alfredo Sánchez, para consultarle por qué no realizaron los trabajos en esta comunidad, pero no atendieron las llamadas. También tratamos de hablar con el intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), y no atendió las llamadas. Estamos abiertos si desean referirse al caso.