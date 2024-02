MEC: ante desesperación por falta de útiles, proponen sorteo de kits escolares en Luque

Mamás de la escuela Teodoro S. Mongelós de Luque denunciaron que en el sexto grado del turno tarde, una docente ofreció sortear dos kits escolares que sobraron en el turno mañana. En el turno de la tarde, ninguno de los matriculados cuenta con los útiles y, tanto padres como maestros, exigen que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) entregue los paquetes que son necesarios.

El aviso del sorteo está registrado en un grupo de Whataspp del grado en cuestión. La profesora no aclara cuándo sería el evento.

Una de las madres del sexto grado turno tarde, no quiso confirmar si se sortearían o no los paquetes de útiles. “Escuché que se estaría realizando, pero la verdad que no quiero confirmar nada”, agregó, indicando que sí faltan los útiles escolares para los estudiantes.

“Mi hijo, por ejemplo, no tiene todavía el kit. Estamos expectantes a ver cómo se resuelve”, dijo.

Directora confirmó intención de sortear los kits escolares del MEC

La directora de la institución, Natalia Acosta, confirmó que hubo una propuesta de sorteo de los útiles, ante la necesidad que tienen en la institución educativa. En ese sentido, confirmó también que hay niños que quedaron sin las bolsas.

No obstante, dijo que la proposición de sortear los paquetes salió de los padres y, no de una docente, como se había denunciado inicialmente.

No obstante, la educadora afirmó que el evento no se llevará a cabo, luego de conversar con la profesora en cuestión y con todo el plantel de educadores de la escuela.

“Todos los niños que están matriculados van a tener su kits, ya se hizo el pedido ante la Supervisión y el Ministerio de Educación”, comentó, aunque no tienen fecha de recepción de los kits faltantes.

Estudiantes denuncian faltante de kits escolares del MEC

Gremios estudiantiles habían denunciado que los kits no llegaron para todos en el inicio de clases, el pasado 23 de febrero. Además, indicaron que algunos están incompletos según la lista que entregan con los paquetes. En otros casos, sacapuntas y bolígrafos se entregaron rotos.