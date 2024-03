Ciudadanos protestan por el aumento del precio del peaje en Remanso ante asfalto en pésimo estado

Dos personas que intentaban cruzar el puente Remanso grabaron un video cuando conversaban con el funcionario encargado del cobro de peaje, a quien expusieron su descontento por el mal estado de la estructura y el aumento de precio.

El primer video muestra cuando el conductor le pasa G. 5.000 y le advierte que no pagará más que eso, a lo que el funcionario responde que no es culpa suya el aumento del precio del peaje, que ahora es de G. 10.000.

La copiloto interviene diciendo que no pagarán hasta el que Gobierno no dé una respuesta al reclamo, alega que no se consultó con la ciudadanía sobre el aumento de precio.

“Este es un puente de 45 años y esto se está fijando por decreto y no por ley, así que nosotros no vamos a aceptar, te digo luego bien”, manifestó.

El video compartido en redes sociales deja a ver al funcionario realizando llamadas para luego permitir el paso del vehículo en cuestión, sin cobrarle la nueva tarifa.

La copiloto también reclama que el nuevo puente no puede ser transitado por camiones de gran porte e insta a pagar con la tarifa anterior.

“Vamos a conseguir que el peaje sea a G. 5.000, no vamos a aceptar el aumento injustificado del 100% del peaje acá en el puente Remanso”, aseguró mientras mostraba la fila de vehículos que esperaba detrás, mientras el funcionario hacía las consultas telefónicas antes de permitirles el paso.

El video fue compartido por la activista social Silvia Villalba, en su cuenta de “X” (ex Twitter).

Más ciudadanos protestan

En el segundo video compartido a través del perfil “Despertar Juvenil” en la red social “X”, muestra cuando la conductora de un rodado llega hasta el peaje del puente Remanso y le advierte al funcionario público que no pagará G. 10.000, “porque es inconstitucional”.

Invocando el artículo 138 de la Constitución Nacional que dice: “Se autoriza a los ciudadanos a resistir a dichos usurpadores, por todos los medios a su alcance. En la hipótesis de que esa persona o grupo de personas, invocando cualquier principio o representación contraria a esta constitución, detenten el poder público, sus actos se declaren nulos y sin ningún valor, no vinculantes y, por lo mismo, el pueblo en ejercicio de su derecho de resistencia a la opresión, queda dispensado de su cumplimiento”, la conductora del vehículo abona G. 5.000.

“Cinco mil guaraníes te voy a pagar, no tenes la culpa, pero no corresponde. Se están metiendo con nuestro bolsillo. Si querés dejá la boleta pero no te voy a pagar”, le explicó la mujer.

El funcionario público que trabaja en el peaje le comentó que el faltante saldrá de su bolsillo, a lo que la conductora respondió que le haga llegar el reclamo a las autoridades.

Manifestación en el puente Remanso

Desde el lunes en horas de la tarde la ciudadanía autoconvocada realiza una serie de manifestaciones en el puente Remanso, exigiendo que el costo del peaje siga siendo G. 5.000.

Anuncian que seguirán con medidas de protesta.