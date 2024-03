Diputado argentino propuso frenar “migraciones pobres” y puso a Paraguay como ejemplo

En una entrevista radial, el diputado argentino Miguel Ángel Pichetto instó al Poder Ejecutivo a aplicar un “nacionalismo defensivo” que frene las migraciones “extremadamente pobres”. Agregó que sabe que es una idea “políticamente incorrecta”, pero se debe instalar el tema en mesa de debate.

“Necesitamos un nacionalismo defensivo que frene las migraciones extremadamente pobres y que te tengas que hacer cargo del ajuste social de los países que te circundan”, indicó. El diputado puso como ejemplo a Paraguay.

Paraguay: macro economía sana pero el resto del país es masivamente pobre

“La macro paraguaya es extraordinaria, ellos tienen todo ordenado, no tienen inflación, el Banco Central funciona como un reloj. Ahora, el 5% de la población concentra la riqueza, el resto es todo pobre, masivamente pobre. Y siempre está la Argentina para los muchachos. Como decía Humphrey Bogart en la película Casablanca: ‘Siempre está París.’ Bueno, acá siempre está la Argentina para los muchachos”, señaló en una entrevista radial reproducida por el diario La Nación.

Semanas atrás, el mismo parlamentario cuestionó al Gobierno por brindar atención médica a turistas extranjeros en hospitales públicos. Sobre ese tema, en la misma entrevista señaló que todos los extranjeros llegan a su país porque “no tienen nada” y no reciben atención médica de calidad. “Y quiero aclarar algo que es muy interesante: si se tienen que atender por una emergencia, sí lo avalo, pero si vienen a realizarse algo programado, no me parece correcto”, añadió.

