Senador sostiene que debe mantenerse la ley de compensación por los Saltos del Guairá

El senador Gustavo Leite, muy conectado con el departamento de Canindeyú por el apoyo electoral que obtuvo en la zona, afirmó que Saltos del Guairá y Canindeyú no pueden quedarse sin resarcimiento, “lo que no significa que no estamos de acuerdo con la Ley de Hambre Cero”, indicó.

Explicó que con sorpresa se habían enterado de que dentro del mencionado proyecto del Presidente de la República Santiago Peña aparece un articulado que deroga la Ley de Resarcimiento special de Saltos del Guairá y los municipios de Canindeyú (Ley Nº 5.404/15), con el que, dice, no está de acuerdo.

“Yo creo que el Presidente Peña va a honrar su palabra de mejorar los beneficios para Saltos del Guairá, pero mi posición es que hasta que haya una nueva ley no deroguen ésta porque no es lo correcto”, expresó.

Agregó que Santiago Peña cuando era candidato a presidente de la República trató el tema con los concejales de Saltos del Guairá y se comprometió a trabajar en algo más grande para la ciudad, y que él es testigo de ese compromiso asumido. “Y bueno, trabajemos por algo más grande, pero dejemos sobre la mesa lo chico (la actual compensación). No toquemos nada”, recalcó.

El pasado 6 de febrero el presidente Santiago Peña reiteró su compromiso de mantener y aumentar los recursos para Saltos del Guairá y Canindeyú, pero a pesar de eso hasta ahora el Poder Ejecutivo no presentó nada concreto en ese sentido, únicamente planteó al Congreso Nacional la derogación de la actual Ley de Resarcimiento por la pérdida de los Saltos del Guairá.

Leite recordó que todo esto se está discutiendo porque los saltos del Guairá fueron inundados y la ciudad nunca fue resarcida como corresponde. En ese sentido, comparó a Encarnación que recibió de Yacyretá 800 millones de dólares, sin que allí se haya perdido ninguna maravilla del mundo. “Salto no recibió ni por asomo algo como eso”, acotó.

El senador lamentó que no haya unidad de criterio en la zona y sobre todo la falta de manifestaciones claras por parte de los representantes canindeyuenses en el parlamento sobre el asunto. Según creen las autoridades de Saltos del Guairá incluso existen manos negras que están detrás de la dilación de una salida conveniente y coherente con las intenciones manifestadas por el gobierno de mantener y aumentar los beneficios para Saltos del Guairá y los demás municipios de Canindeyú.