MEC: estudiantes protestan por falta de docentes en colegio público de Asunción

Más de 300 estudiantes del colegio público José P. Guggiari de Asunción del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) realizaron esta mañana una sentata en protesta por la falta de docentes para al menos 5 materias que alcanzan 340 horas cátedra.

Los jóvenes ya habían manifestado su malestar sobre este problema en el inicio de clases el 23 de febrero, pero sus reclamos no fueron tenidos en cuenta por el MEC.

Precisamente, por eso tomaron la determinación de ir más allá y organizar la sentata, donde con pancartas pidieron al Ministerio que confirme cargos para los rubros que requieren en la institución educativa.

“No puede ser que los colegios públicos no tengan rubros docentes, que no tengan profesores”, comentó Samira Benítez, una de las representantes de los secundarios en la protesta.

MEC: Colegio presenta carpetas todos los años para pedir profesores

La directora del colegio, Gladys Rojas, había comentado a ABC que todos los años presentan la carpeta con los pedidos de docentes, ya que en la institución educativa no cuentan con profesores confirmados a través de concursos públicos y dependen de educadores con cargos interinos.

Esta situación de interinazgo hace que cada año deban entregar carpetas y documentos de cada profesor que debe asumir en el centro educacional.

Los jóvenes indicaron que continuarán las medidas si es que el MEC sigue ignorando sus pedidos. Algunas materias son específicas de los bachilleratos técnicos.

Los estudiantes reclamaron además por la obra paralizada de una sala de clases a cargo de la empresa Engineering S.A., que debió terminar el trabajo en el 2020. La firma es propiedad de Juan Campos Cervera.