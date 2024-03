Cédulas de identidad ya deberán incluir constancia de ser donante de órganos

El director del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante, Hugo Espinoza, explicó todos los detalles de la donación de órganos en Paraguay y el marco legal vigente. Explicó que actualmente toda persona mayor de 18 años es donante, siempre y cuando no haya expresado antes de su fallecimiento su oposición a la donación de órganos.

Destacó que en las cédulas de identidad que se están entregando ahora debe aparecer el deseo de convertirse en donantes. “Hay otra ley que implica que la Policía debe consignar en las cédulas si alguien es donante o no”, indicó luego de aclarar que esa normativa es distinta a la conocida “Ley Anita”.

Señaló que los policías de Identificaciones deben preguntar a los ciudadanos si desean o no ser donantes y es importante que la gente sepa las implicancias. Lamentó que todavía exista mucho estigma y aseguró que incluso hay gente que cree que va a a ser asesinada si acepta ser donante. “Es increíble, no tiene sentido, pero así lo ve la gente”, expresó.

En ese sentido, expresó su temor a las malas interpretaciones y pidió a la gente tener empatía y pensar antes de responder que no en el momento de renovar sus cédulas. “Me preocupa que por la gran cantidad de gente que siempre hay en Identificaciones no hay momento muy reflexivo en ese momento. Si alguien me toma de sorpresa y me dice: ‘¿Querés ser donante o no?’, tal vez lo más fácil es decir no”, consideró.

Por otra parte, recordó que los que por convicción religiosa u otro motivo particular no desean convertirse en donantes de órganos también pueden hacer un trámite sencillo en la página web del INAT. “Lo que se busca es que la persona haya manifestado de alguna manera su voluntad hacia la donación”, indicó.

¿Quiénes se convierten en donantes de órganos?

Por otra parte, el doctor explicó que no todos los fallecidos pueden donar órganos, pues deben cumplirse ciertas condiciones médicas. Indicó que se debe dar una muerte encefálica confirmada, es decir que el cerebro ya no responda, pero los órganos sí estén en funcionamiento.

“Una vez que la muerte encefálica está confirmada, porque cabe aclarar que eso tiene un proceso de horas, hay métodos confimatorios, incluso puede tardar 24 horas, ahí recién aparece el Instituto de Ablación y Transplante. En promedio tenemos 1 notificación de muerte encefálica por día, pero no todas tienen órganos viables para una donación”, señaló.

El médico explicó que cuando ellos toman intervención es cuando se confirma que el paciente tiene órganos que pueden ser donados y ahí se inicia un protocolo con los familiares, para explicarles todos los detalles.

Destacó que comprende el dolor de las familias en esos momentos difíciles, pero deben entender que hay una lista de personas que esperan una esperanza de vida.

“Hace mucho que se demuestra que es una necesidad obtener órganos de una persona fallecida, todo se va a destruir al final... Nosotros seguimos teniendo ese apego y respetamos porque hay una familia en duelo, pero hay un apego a algo que se va a destruir, se va a pudrir, eso tenemos que tratar de entender”, reflexionó.