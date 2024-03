Paseo 55 cumple con ordenanzas municipales, afirman representantes

“Este no es un tema político para nosotros, lo que vemos es que hay información incorrecta que queremos aclarar”, comentó Julio Hernández, CEO del grupo Blue Towers Group Ventures Paraguay SA, en entrevista con ABC Color. Refirió que el Paseo 55 constará de 55 pisos, 260 departamentos, 545 estacionamientos y una conexión con el Paseo La Galería, del mismo grupo.

Gertrudis Martínez, asesora Jurídica de Fedez SA, firma que lidera el proyecto, argumentó que Paseo 55 se ejecutará dentro de lo que permite el Plan Regulador de Asunción. Explicó que han presentado en noviembre del año pasado toda la documentación exigida para solicitar la “excepcionalidad”, que les permite aumentar su coeficiente de edificabilidad, y por ende habilita la construcción de sus 55 pisos. Esto ya ha sido aprobado por la Junta Municipal el miércoles pasado.

Durante la última sesión de la Junta, el concejal Pablo Callizo (PPQ) cuestionó que se habría hecho figurar un mismo terreno para conseguir la aprobación de dos proyectos. Ayer, Julio Hernández negó el hecho. Indicó que en el 2013 se aprobó el Paseo la Galería con un total de 7 fincas dentro de la cuenta catastral 14-1659, que finalmente se unificaron en una sola finca, hoy con numeración 20.

Recién en el 2020 compraron las fincas 11, 12 y 13 de la misma manzana, y en el 2022 compraron las fincas 3, 4 y 2. Estas últimas seis se utilizarán para el Paseo 55. “Es imposible que nosotros comprándole a un tercero, pudiéramos haber ingresado en el 2013 un expediente con fincas que no eran nuestras”, comentó.

Paseo de la Galería no ha cumplido compensaciones porque comuna no las aprueba, afirman

En otro momento, cuestionado sobre por qué el Paseo La Galería no ha cumplido con las compensaciones que debía realizar por su obra, Hernández comentó que se debe, no a una mala disposición de la firma, sino a otros factores externos. Explicó que han presentado proyectos de obras de compensación a la comuna, pero que no fueron aprobados.

Agregó que hay empresas, grupos comerciales y comisiones vecinales que también han presentado su visión sobre las diferentes ideas de mejoramiento vial que se pensaban hacer, lo que terminó retrasando su aprobación. “Durante el transcurso de este tiempo nunca se ha llegado a un acuerdo por parte de la municipalidad para efectivamente hacer un tipo de trabajo”, indicó.

Hernández indicó, además, que Paseo 55 tiene una entidad jurídica diferente al Paseo la Galería. Agregó que así lo decidieron porque el Paseo 55 entrará en un régimen de copropiedad, sistema que no desean que afecte a su centro comercial.