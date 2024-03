Hospital Regional de Encarnación se quedó horas sin energía eléctrica

Usuarios del Hospital Regional de Encarnación (HRE) denuncian la falta de energía eléctrica desde las 4:40 de esta madrugada, hasta pasadas las 8:00 de la mañana, luego de que una tormenta azotó a la ciudad con vientos de hasta 94 km/h.

Según el encargado regional de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ángel Maidana, la zona no está fuera de servicio, por lo que estiman que se deberá a un problema eléctrico interno en el centro asistencial.

El director del HRE, Jorge Ayala, sostuvo que estaban operando con generadores que suministran solamente a las áreas prioritarias, como las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), Urgencias, entre otros. Confirmó que se trató de una falla de línea de alimentación que llega hasta el hospital, responsabilidad de la ANDE.

Esperan reposición de la energía

Ayala refirió que se encuentra una cuadrilla de la ANDE en las inmediaciones, que posiblemente no pudieron responder antes debido a las inclemencias del tiempo.

No obstante, el director del Hospital refirió que estuvo garantizada la atención y los servicios en el centro asistencial, a pesar de que no contaban con internet para acceder al sistema HIS.