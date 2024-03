Facultades de medicina son administradas por narcos, advierte profesional al Cones

Médicos de todo el país se han posicionado en contra de la rápida y sospechosa habilitación de nuevas carreras de medicina. Ante ello, el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) realizó ayer un debate en el cual los profesionales acudieron para presentar sus posturas firmes.

El doctor Alfredo Boccia fue uno de los presentes y respondió a las declaraciones del presidente del Cones, Federico Mora, con un discurso que fue compartido hoy por muchos médicos.

“Usted dice que nos perdimos en un relato, que tenemos un imaginario falso, que la política pública se hace en base a datos, datos que por lo visto no manejamos. Y nos dice: ‘Ustedes son científicos’. Lo noté porque la frase me chocó. Básicamente nos dice que hay un gigantismo de facultades de medicina que no es real, no es tal, lo lamento... y con el mayor de los respetos señor presidente del Cones, le digo: Usted no tiene idea de lo que está diciendo. Y es peligroso para la salud institucional del Paraguay que el presidente del Cones sostenga lo que usted sostuvo en esta reunión”, declaró indignado.

Agregó que no puede señalar que los miembros de la Academia de Medicina malinterpretan la oferta académica. Señaló que son profesionales que han dedicado su vida a estudiar la carrera médica. “Cómo puede usted sostener que 44 facultades de medicina se ajustan a los niveles de calidad de un país tan pobre, con tan pocos hospitales, pocos docentes y tan poca infraestructura para enseñar medicina”, cuestionó.

Mencionó que según expertos este país no necesita más de 6 facultades de medicina, pero existen hoy más de 40. Recordó al expresidente del Cones y dijo que tenían sus esperanzas puestas en Mora, por significar la alternancia. “Pero usted en pocos meses habilitó cuatro nuevas facultades, más que Narciso Velázquez en años, cuando ya teníamos 40. No puedo entender”, cuestionó.

Agregó que las cifras que menciona para justificar las nuevas carreras no coinciden con la realidad de los hospitales. “¿Usted sabe cuál es el hospital regional de Pedro Juan Caballero? ¿sabe cuál es la infraestructura que tiene? No tiene la potencialidad para enseñar una sola facultad. Tiene nueve cohortes de estudiantes que gua’u hacen sus prácticas ahí. Y usted lo aprueba, a usted le parece bien”, mencionó.

Facultades de narcos y una amenaza sanitaria

El doctor Boccia agregó incluso que “las facultades de Pedro Juan Caballero están en manos de narcotraficantes, porque son el gran lavado de dinero, por eso tiene esa disparidad en estudiantes y médicos. Hay muchísimos estudiantes para lavar dinero y después egresan muy pocos”.

“¿Usted no se dio cuenta de eso y pretende con una inocencia increíble que con el supuesto Registro Único de Estudiantes va a solucionar esta corrupción gigantesca, que ya ha dejado de ser un problema académico para ser un una amenaza sanitaria”, dijo.

Exhortó a Mora que no sea cómplice de algo criminal. “Estamos destruyendo el sistema de salud del Paraguay, permitiendo que algo que usted no sabe bien, sea un negocio para políticos, parlamentarios, administradores y narcotraficantes, que han convertido a la educación universitaria en un negocio que es enorme”, lamentó.

Sentenció pidiendo a Mora que recapacite en sus acciones e hizo énfasis en que hasta el momento su gestión le parece una gran decepción. El profesional fue ovacionado por todos los asistentes al encuentro.