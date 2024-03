Con préstamos y obras, la ANDE planea “mejorar” el servicio

Tras la reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) comentó qué harán para evitar que se registren más apagones masivos. “La falta de inversión histórica es una realidad, no es un pretexto”, enfatizó Félix Sosa.

Agregó que este año incluyeron en el Presupuesto General una inversión de US$ 350 millones para obras en el sistema eléctrico. Sobre si con eso se puede garantizar que no se registren más problemas, indicó que no, pero que buscan “mejorar el sistema”. Agregó que en dos años estaría la primera línea de respaldo y luego seguirán faltando obras.

Destacó que la necesidad de inversión en los próximos 10 años es de US$ 6.500 millones, de los cuales US$ 1.700 millones saldrán del sector privado, mediante la Ley 7.977. “Lo que sobra tenemos que financiar, la indicación del presidente Santiago Peña es que se aumente la inversión para poder llegar a lo necesario”, agregó en conferencia.

Sobre cómo cubrirán la diferencia, señaló que ya firmaron el proyecto para préstamos de US$ 260 millones del Banco Interamericano de Desarrollo y US$ 30 millones de Taiwán, para la construcción de la segunda línea de transmisión de respaldo, desde Itaipú hasta Villa Hayes. “US$ 290 millones en total, (el proyecto) se estaría enviando al Congreso para su aprobación y así iniciar el proceso de licitación, pensando de aquí a tres años”, añadió.

Por otra parte, señaló que esperan la definición de la tarifa de Itaipú para saber cuánto se recibirá de los fondos sociales, que también serán destinados a obras.

Promete no subir el precio de la energía

En otro momento, garantizó que desde el Ejecutivo no se planifica ningún incremento del precio de la energía a la ANDE, en perjuicio del usuario.

Volvió a decir que también las instalaciones para criptominería se suman a esa problemática de falta de inversión y están decididos a investigar a todos los involucrados. Evitó responder si hay o no funcionarios entre los sospechosos de haber formado parte de las conexiones irregulares en Quiindy.

Sobre el propietario de esas instalaciones, dijo que están a nombre de Nippon SA, pero no quiso dar la identidad del representante legal, escudándose en que eso le corresponde investigar a la Fiscalía.

