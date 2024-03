Informe de ANDE revela que ya en el 2020 investigaba a mineras ilegales

El documento se titula “Intervención Agencia Regional Alto Paraná”, cuya responsabilidad atribuyen a un Comité Directivo de Intervención, fue elevado al abg. René Fernández, el 6 de mayo de 2020, quien entonces fungía de secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).

La extensión del informe nos obliga a restringirnos a sus puntos más relevantes, por ejemplo, “algunas de la particularidades del modus operandi de las “bitcoins” en el departamento de referencia, registradas por la Comité de intervención...”.

1.- Generalmente se instalan en inmuebles alquilados, situación que les favorece en sus frecuentes mudanzas, dada la política de la ANDE de asociar la deuda de energía al inmueble y no al titular de pago.

2.- La infraestructura requerida para su funcionamiento es mínima, solo requieren de buena conexión a internet, energía eléctrica y un galpón o contenedor refrigerado.

No declaran la actividad real del suministro

3.- Si realizan el contrato con ANDE, no declaran la actividad real del suministro sino cualquier otra industria o comercio. En muchos casos ni siquiera se formalizan como clientes y se instalan en forma clandestina con conexiones directas, sin medidor.

4.- Recurren a todo tipo de métodos fraudulentos para evadir la facturación real del consumo de energía eléctrica, aplicando incluso métodos nuevos de manipulación de equipos de medición.

5.- Evaden los cortes de energía por falta de pago, aprovechando todas las falencias e inutilidad de las acciones en ese campo, acumulando pérdidas por sumas millonarias.

6.- Cuando la deuda y la cantidad de facturas acumuladas ya son insostenibles, simplemente desaparecen para instalarse en otro sitio. La mudanza resulta muy sencilla y puede hacerse en pocas horas debido a mínima infraestructura y a que el inmueble no les pertenece, dejando deudas que superan ampliamente el valor incluso de los inmuebles donde se encontraban.

Hecha la inversión inicial ya no necesitan financiamiento externo

7.- Realizada la inversión inicial, la actividad prácticamente ya no requiere de financiamientos externos.

Por último, como punto 8 de ese modus operandi escriben que estas unidades tienen una “necesidad mínima, casi nula, de mano de obra”.

Detallan que en el lapso comprendido entre enero y marzo de 2020, el Comité en cuestión verificó a “16 clientes” que se dedicaban a la minería de los bitcoins, y que de esa docena y media, intervinieron a cuatro por irregularidades.

El Comité Directivo de la Intervención de la ANDE, luego de la exposición de los cuatro casos con irregularidades, apunta las “medidas” que deberían “implementarse” en estatal.

Medidas para contrarrestar, según el informe

a.- Para casos ya identificados, instalar sistema de telemedición para realizar seguimiento del consumo de energía eléctrica y realizar controles rutinarios in situ, de ser posible cada tres meses.

b.- Instalar totalizadores o sistemas de mediciones paralelos, telemedidos, para realizar balances de consumo a este tipo de clientes.

c.- Para casos no identificados, capacitar a los funcionarios lectores/distribuidores de facturas, operarios de reclamos, etc., en la detección de este tipo de de clientes de tal manera a informar y realizar los controles pertinentes.

d.- De detectarse irregularidades en el momento de presentarse la SAEE, sancionar al ingeniero responsable de la ANDE que esté al frente de la empresa en la zona.

Identificar y controlar a “este tipo de clientes”

e.- Crear un ítem en el pliego de tarifa y en el sistema OPEN para categorizar a este tipo de clientes, e identificarlos y controlarlos.

f.- De igual forma que con las electrointensivas, determinar algún tipo de póliza de seguro con la firma del contrato. En los casos con fuertes ribetes de irregularidad, el Comité aconsejaba la conformación de un equipo que se especialice en detección, verificación y regularización de este tipo de actividades.

Que la empresa eléctrica del Estado informe de su existencia y trabaje de manera coordinada con otras instituciones del Estado, con funciones relacionadas con la formalización de las actividades económicas.

Añade que las instituciones, coordinadas, deben también intervenir, por las evasiones y perjuicios incluso mayores a los generados a la ANDE, que la sinergia que se genere será un gran aliado en el combate.

De cada 100 MWh, la ANDE perdía 26 MWh

La ANDE arrastra una pérdida anual del 26,44%, según la Memoria de la estatal del 2022. La del 2023 aún está pendiente de publicación.

De ese total, según especifican, el 5,14% (1.101.034 MWh) de las pérdidas se registraba en las líneas de transmisión, en tanto que el 21,29% (4.180.541 MWh en la parte de distribución.

Las estatal clasifica sus derroches de energía en “técnicas” y “no técnicas”.

Las mineras ilegales de criptomonedas son encasilladas en la segunda categoría de pérdidas y, obviamente, succionan la energía del sistema de distribución. El combate al robo por lo visto es escasamente eficiente, porque diez años atrás (2013), la tasa de pérdida era casi similar, 26,87%.