ANDE: apagón del miércoles fue por otro incendio, esta vez bajo la línea de 220 kV

El corte de suministro que dejó fuera de servicio la línea de transmisión de 500 kV se debió a un incendio alrededor del perímetro de la estación Guarambaré, cerca de una línea de llegada de 220 kV, tramo que une la estación La Victoria con la de Guarambaré, específicamente, según una fuente interna de la ANDE que prefirió que no se publique su nombre.

La fuente resaltó que la estación Guarambaré es una estación cabecera y de interconexión en 220 kV, pues recibe muchas líneas de alta tensión. “Pasadas las 19:00 del miércoles, reportó el incendio el operador de turno de Guarambaré”, indicaron.

En videos que llegaron a al redacción de este diario, se ve el fuego bajo la torre de alta tensión y también a personas alrededor del fuego, que según nuestra fuente serían vecinos de la zona. “Presumiblemente fue un incendio que ocasionaron, famoso hacen quemazón de basura entrando la tarde-noche”, apuntó.

Asimismo, indicó que no tenían actitud de querer sofocar el fuego. “El vídeo no es muy contundente nomás, pero se demuestra que no son fortuitos los incendios”, añadió.

El funcionario de la ANDE también señaló que la institución ya realizó las denuncias al Ministerio Público sobre sabotajes y recordó que se acordó el trabajo en conjunto que involucra a la Fiscalía, ANDE, Fuerzas Armadas y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Además, que las fuerzas militares se encuentran realizando vigilancia aérea y patrullaje terrestre.

Las zonas afectadas por el apagón fueron normalizadas a las 16:51. La ANDE, comunicado mediante, manifestó que una vez detectado el motivo del inconveniente, informaría a la ciudadanía sin embargo hasta la fecha no lo hizo. Intentamos confirmar la versión del funcionario con las altas autoridades de la empresa estatal de electricidad, sin éxito.

Cabe recordar que esta semana, las autoridades de la ANDE informaron que tres incendios forestales se produjeron bajo las líneas de transmisión (LT) de 500 kV los días lunes 11, viernes 15 y lunes 18 de este mes, casi en las mismas horas. Aunque no lo dijeron, se presume que sabotearon el sistema eléctrico paraguayo, ya que las dos primeras quemazones generaron apagones que afectaron al 50% de la población. Realizaron las denuncias y anunciaron patrullajes.