Apelan admisión de pericia del fiscal Cantero sobre datos sensibles de Seprelad

El imputado Daniel Alberto Farías Kronawetter presentó un recurso en contra de la resolución de la jueza de Garantías Cynthia Lovera, quien admitió las actuaciones preliminares en la causa contra Mario Abdo Benítez y otros, por la supuesta filtración de información sensible. Argumenta que su defensa no tuvo acceso al expediente y no participó de la diligencia de extracción de datos de correos y computadoras de la Seprelad.