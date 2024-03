Reglamento 1.115 de la UE: productores rechazan postura de embajador paraguayo en Bélgica

El embajador paraguayo en Bélgica, Rigoberto Gauto, días atrás sostuvo que nuestro país debe ver la manera de cumplir el Reglamento 1.115 de la Unión Europea. Señaló que si dicho bloque no compra productos locales, eso tendrá impacto en precios y las condiciones de acceso a otros mercados.

Héctor Cristaldo, presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), opinó al respecto e indicó que es una postura totalmente distinta a la que viene defendiendo el Gobierno nacional. “Esperemos que se pueda mantener esa línea (de rechazo); para mí es un desafino dentro de la orquesta, lastimosamente él está en otro mundo”, sostuvo.

Señaló que el motor de la economía paraguaya es el campo y no se puede poner en riesgo el crecimiento y desarrollo sostenible en el país. “Porque van a frenar todo el proceso que Paraguay viene desarrollando bien”, señaló.

Gremio considera que es una traba comercial “maquillada”

Agregó que faltan pocos meses para que entre en vigencia esa normativa y ni siquiera en la Unión Europea han definido todos los puntos. “Están poniendo condiciones de cumplimiento imposible, menos en los plazos que dan (...) Son condiciones para no comprar, para no competir de forma eficiente, es una traba comercial maquillada de preocupación ambiental y no tenemos que caer en el juego ni en la trampa”, indicó.

Cristaldo agregó que el Paraguay debe seguir mirando a futuro y, si no se envían productos a Europa, hay decenas de países en el mundo que pueden abrir sus mercados.

Finalmente, sostuvo que “es mentira” que el reglamento no afectará la legislación nacional, puesto que los requisitos son de cumplimiento imposible e indefectiblemente deberán derivar en cambios en normativas locales.

