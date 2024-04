Covid-19 aumenta riesgo de problemas cardiacos, infartos y derrames cerebrales, según director del PAI

Según la publicación del The New York Times a la que hizo referencie Luis Cousirat, director del PAI de Paraguay, la inflamación que provoca una infección grave, como la que genera el Covid-19, aumenta el riesgo cardiovascular.

“Es muy importante enfatizar como el Covid-19 puede afectar al corazón a largo plazo, esta posibilidad de que las complicaciones cardiovasculares no desaparecen una vez que alguien se recupera de covid, es muy importante enfatizar. Los estudios han demostrado que las personas tienen un riesgo mucho mayor de desarrollar prácticamente todas las enfermedades relacionadas con el corazón, un año después de una infección por Covid”, indicó el médico paraguayo.

Según la publicación, la teoría principal de los cardiólogos sobre cómo el Covid daña el corazón y causa eventos cardiovasculares es que estimula una inflamación generalizada. Ante una infección, el sistema inmunológico responde liberando proteínas que causan inflamación y coagulación sanguínea, lo que puede generar a las personas que tienen acumulación de placa en las arterias que la placa se rompa, creando un coágulo de sangre y provocando un ataque cardíaco o un derrame cerebral.

¿Cómo el Covid-19 afecta al corazón?

Según la publicación del medio, los expertos dicen que las personas que tienen placa en las arterias, como los fumadores y quienes tienen presión arterial y colesterol altos, aumentan el riesgo de sufrir un ataque cardíaco inducido por covid.

“Estamos hablando de 1,5 veces más la posibilidad o probabilidad de sufrir un derrame cerebral, estamos hablando también casi el doble de probabilidad de sufrir un ataque cardíaco, incluso 2,4 veces más el riesgo de desarrollar diferentes arritmias”, explicó Cousirat.

El artículo indica que los expertos explicaron que en algunos casos las proteínas pueden provocar la formación de un coágulo, incluso sin placa preexistente, y en caso de producir suficiente inflamación en los vasos sanguíneos, irritando las células, se puede formar un coágulo espontáneamente, haciendo incluso que una persona joven sin placa pueda sufrir un infarto si se dan las condiciones.

¿Cómo el Covid-19 afecta al corazón luego de recuperarse de la enfermedad?

En la publicación de The New York Times hablan de que la posibilidad de complicaciones cardiovasculares no desaparece una vez que alguien se recupera de covid y que según un estudio de 2022 - que siguió los registros médicos de 691.455 pacientes en los Estados Unidos - encontró un riesgo significativamente mayor de desarrollar prácticamente todas las enfermedades relacionadas con el corazón en el año posterior a una infección por Covid-19.

“Toda esta información está disponible en los estudios de investigación desarrollada en los Estados Unidos y es muy importante tenerlos en cuenta”, indicó el titular del PAI.

Indica que algunas de estas condiciones pueden ser causadas por los efectos persistentes de la infección, mientras que otros pueden desarrollarse porque el Covid-19 también se asocia con la aparición de factores de riesgo de enfermedades cardíacas, sobre todo la hipertensión y citan un estudio reciente que encontró que casi el 21% de las personas que fueron hospitalizadas por una infección por covid, desarrollaron presión arterial alta en los siguientes meses, mientras que cerca del 11% de las personas que tuvieron una infección más leve y no fueron hospitalizadas, desarrollaron el mismo problema de presión arterial.

Los expertos no saben exactamente cómo la covid conduce a la hipertensión, aunque no descartan que pueda suceder algo biológico, pero el estrés general de la pandemia probablemente también haya influido.

Covid-19 y problemas cardíacos: ¿cómo controlar el riesgo?

El doctor Luis Cousirat dijo que las vacunas reducen los riesgos y que incluso hay estudios que demuestran que las personas vacunadas tienen entre 40 y 60 por ciento menos probabilidades de sufrir ataques cardíacos o un derrame cerebral, después de una infección por Covid-19, que las que no están vacunadas.

“Esto puede deberse justamente a que las personas vacunadas tienen menos probabilidades de desarrollar Covid grave, entonces ahí se reducen muchísimo más los riesgos relacionados con el corazón. Es muy importante recibir la dosis anual, más todavía ahora que tenemos la composición actualizada de la vacuna, una vacuna monovalente, 100% omicron”, explicó.

Además, la publicación indica la importancia del control de la presión arterial constante, más aún después de haber sufrido una infección por Covid-19.