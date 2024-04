Casos de dengue preocupa a autoridades de Santa Rosa, Misiones

La concejal municipal, Romí Ruggeri (ANR – HC), manifestó que actualmente en la comunidad se tiene altas cifras de casos de dengue. Entre enero y marzo se registraron 291 notificaciones documentadas. Estas cifras, sumadas a pacientes que provienen de otros distritos, hacen colapsar la capacidad del Hospital Distrital de Santa Rosa, Misiones que cuenta solamente con 17 camas (todas ocupadas por diferentes casos).

Lea más: Continúan los despidos de personal de blanco en hospitales del Alto Paraguay/

A raíz de esta situación, ayer se mantuvo una importante reunión con presencia del intendente Rubén Jaquet (PLRA), representantes de diferentes instituciones educativas, de salud, entre otras, para organizar una minga ambiental intensiva que abarque las 197 manzanas de la comunidad de Santa Rosa. En principio la intención era arrancar en esta semana, pero las predicciones meteorológicas no son favorables, y por esa razón, se fijó para el 9 de abril próximo a partir de las 7:00.

En otro momento, señaló que los sectores con más alto porcentajes de casos registrados son los barrios Pablo VI, Virgen del Pilar y San José, que son considerados los más populosos. La presencia de terrenos baldíos con mucha cantidad de suciedad y criaderos de mosquitos genera una preocupación importante en los vecinos de la zona. Existen denuncias sobre inmuebles que necesitan urgentes intervenciones de limpieza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Finalmente, expresó que las notificaciones de la Municipalidad local a los propietarios de inmuebles es algo que no es del agrado de las personas, pero es necesario porque el derecho a la salud es algo irrenunciable, está en los primeros escritos de nuestra Constitución Nacional, está por sobre toda afiliación política y no porque sea un correligionario, no se le notificará; para las próximas elecciones todavía falta mucho.

Lea más: Confirman el cierre de embajadas paraguayas en cinco países/