Luque: estudiantes cierran media calzada y se trasladan frente al Congreso contra el Proyecto de ley Hambre Cero

La protesta inició con la toma de las instalaciones del colegio por parte de los estudiantes, quienes se negaron a ingresar a clases como medida de fuerza. Posteriormente, la manifestación se trasladó a la ruta Coronel Martínez, donde los alumnos procedieron a realizar un corte intermitente de media calzada, con presencia policial para resguardar el orden público.

“Para nosotros es primordial tener un panorama claro de lo que es el proyecto de ley. Nadie nos asegura que que se mantendrá el almuerzo escolar; para nosotros es importante que nos tengan en cuenta como educación media. Somos 2.700 alumnos los que contamos con jornadas extendidas y dependemos totalmente de lo que es el desayuno, la merienda y el almuerzo escolar para poder estudiar bien. No se socializo correctamente a los afectados el proyecto y realmente pensamos que lo único que están queriendo hacer es aprobar lo antes posible para hacer lo que se conoce coloquialmente los trato apu’a”, expresó el estudiante Tobías Medina, síndico del Centro de Estudiantes de la institución.

“Nosotros estamos acá queriendo proteger nuestros derechos ya que básicamente nos están queriendo excluir a todos los colegios departamentales que son beneficiados con el almuerzo escolar. Hay gente acá de la zona que prácticamente no tiene ingresos como para ir a su casa y almorzar a gusto o por lo menos traer algo para comer, hay gente que depende de este almuerzo que se está intentando quitar. No vamos a parar hasta que las autoridades nos garanticen que nuestro derecho al almuerzo escolar no sea vulnerado por este proyecto de ley”, expresó enérgicamente Iván Lovera, otro de los estudiantes en la protesta.

La falta de claridad en torno a los alcances de la iniciativa legislativa Hambre Cero ha generado gran incertidumbre y preocupación entre los estudiantes y sus familias. Temen que las modificaciones propuestas puedan poner en riesgo los programas de alimentación escolar que actualmente benefician a miles de alumnos.

“Muchos de nosotros dependemos de ese almuerzo diario para poder rendir adecuadamente en las aulas. No podemos permitir que nos quiten ese derecho fundamental”, manifestó Daniela Cartes, otra de las estudiantes movilizadas.

Los alumnos y padres de familia indicaron que se trasladarán hasta la sede del Congreso Nacional de Asunción donde hoy tratan en Cámara de Senadores la media sanción de este proyecto de ley para lo cual alquilaron un bus para llegar hasta la capital del país.

