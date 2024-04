Denuncian a fiscal ante el JEM por presunta inacción en un caso de maltrato de niño

La identidad del acusador ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es resguardada porque la presunta víctima del maltrato es un niño de 6 años de edad. En su acusación de mal desempeño de funciones contra el Abg. Giovanni Grisetti, quien cumple funciones en la Unidad Penal N° 2, Sede 1 de la ciudad de Asunción Nuestra Señora, de la ciudad de Asunción, denuncia el supuesto desinterés del agente en el caso que tiene a su cargo.

La actual titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es la Dra. Alicia Pucheta viuda de Correa.

Antecedentes de los hechos denunciados

La acusación ante el JEM promovida el 15 de marzo pasado, refiere que el presunto mal desempeño de funciones atribuido al fiscal Giovanni Grisetti se constató luego de la denuncia penal realizada en setiembre de 2022 en una causa penal caratulada “XXXX (nombre de una mujer) s/ maltrato de niños y adolescentes bajo tutela”, donde resultó víctima el hijo del acusador de tan solo 6 años de edad.

Refiere la acusación que el menor de edad fue sometido a una evaluación psicológica hace dos años y a una entrevista en la cámara Gesell el 6 de marzo de 2024. Sin embargo, el fiscal Grisetti no habría activado el protocolo dispuesto para estos procedimientos. Además, el resultado de la evaluación de la Cámara Gesell aún no ha retirado.

También señala que el agente del Ministerio Público no ha formulado imputación contra la mujer, por lo que su hijo sigue estando en peligro, según la acusación promovida ante el JEM.

El acusador ante el Jurado también agrega que al solicitar que se haga justicia, que se investigue el hecho denunciado porque su hijo corre peligro en manos de esta mujer. Inclusive el colegio al que asiste su hijo ya formuló la denuncia a la Defensoría de la Niñez a cargo de la defensora Laura Gauto.

De igual manera, el denunciante solicitó que el fiscal Grisetti, así como sus funcionarios sean apartados de esta investigación, “que se encuentra viciada por un notorio interés en favorecer a la denunciada (nombre de una mujer) , quien utiliza su lugar de trabajo para amenazarnos”, refiere la denuncia.

Agregó: “El día de evaluación en la cámara Gesell la psicóloga me entregó a mi hijo y no a su mamá que estaba allí también, y me dijo que le lleve rápido, entendiendo que debía proteger a mi hijo, pero el fiscal ni siquiera retira la prueba para que mi hijo pueda estar seguro”, alegó el progenitor.

Acreditación de la insolvencia económica

En cuanto al requisito de acreditar solvencia económica para presentar acusación, el denunciante solicita expresamente al Jurado que le dispense o exima de esta obligación, atendiendo a que no posee bienes y que sus ingresos son insuficientes para hacer frente a los gastos del procesamiento.

Indica que es funcionario de un local de albergue de ancianos y ofrece los testigos que pueden certificar sus afirmaciones.

Suspensión de funciones

El denunciante también solicita al Jurado que requiera a la Corte Suprema de Justicia la suspensión en el cargo del fiscal Grisetti debido a que existen presunciones graves contra el acusado por mal desempeño de sus funciones, conforme lo prevé el artículo 13 de la ley especial del JEM N° 6814/2021.

Pide finalmente que se impriman los trámites del procedimiento de enjuiciamiento del agente fiscal Giovanni Grisetti, según las disposiciones previstas en los Arts. 11, 13, 18, 19 y 20 de la Ley 6814, y por consiguiente, se dé inicio al estudio de la presente acusación.