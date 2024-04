El dólar: Milei dice que no tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial

El presidente Javier Milei reconoció que va a llevar tres años la quita de subsidios a las tarifas y aseguró que no va a acelerar la suba del dólar, dado que “el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial”.

Durante una entrevista con Bloomberg en Español, el jefe de Estado indicó que su objetivo es ir hacia un tipo de cambio libre, pero llevará tiempo. “Nos encontramos con una montaña de regulaciones y todos los días sacamos un montón de regulaciones. Todos los días hay una regulación menos”, indicó.

Consultado acerca de si va a acelerar el tipo de cambio oficial, respondió: “No tiene ningún sentido hacer eso. Lo dicen algunos economistas locales y están absolutamente equivocados. La primer pregunta es por qué yo tengo que hacer saltar el tipo de cambio hoy si el tipo de cambio libre paralelo coincide con el oficial”.

“¿Qué tipo de estupidez es esa de que tengo que hacer saltar el tipo de cambio cuando en realidad el tipo de cambio está alineado con el de mercado? Deberían ser más respetuosos de las decisiones de los individuos y no ser tan arrogantes. O sea, como dice (el economista Friedrich) Hayek, la fatal arrogancia, porque detrás de esto hay un problema de fatal arrogancia que es creer saber cuál es el tipo de cambio real, de equilibrio”, sentenció.

En ese marco, el jefe de Estado sostuvo que la brecha entre el dólar paralelo y el oficial “es cero” y destacó que “la curva de futuros del dólar está mapeada con la política monetaria que propone el Banco Central”.

“La pregunta es por qué tengo que modificar la política cambiara si tanto el tipo de cambio presente como el tipo de cambio futuro están alineados con la política monetaria del Banco Central. Me parece que a los economistas les cuesta salir de de ciertos modelos mentales que traen en la cabeza. Y bueno, es como decimos nosotros, ¿no la ven?”, enfatizó.

En esa línea, Milei aseguró que cuando terminen de “limpiar el balance del Banco Central” y realizar “la reforma financiera”, automáticamente irán “a un tipo de cambio totalmente libre”.

Respecto al tiempo que le llevará levantar el cepo a la compra de divisas estadounidenses, explicó: Cuando usted lo hace por mecanismos de mercado, eso va a estar decidido por los individuos que quieran hacerse de los instrumentos con los cuales usted va haciendo las modificaciones. Por lo tanto, no se puede definir el tiempo, porque si usted define el tiempo es porque entonces está haciéndolo por la fuerza”.

“Esto depende de la voluntad de los individuos. Yo necesito que los individuos vayan mutando sus portafolios hacia una nueva estructura que me permita que el Banco Central deje de tener pasivos remunerados. Entonces, eso no se puede saber salvo que lo vaya a ser por la fuerza, pero hay mucha gente que le cuesta pensar en términos de libertad”, agregó.

Javier Milei reconoció que va a llevar 3 años la quita de subsidios

Si bien el Ejecutivo nacional ya puso en marcha un plan para eliminar subsidios al transporte y las tarifas de luz y gas, el Presidente indicó que terminarán de “hacerlo en tres años”.

“Cuando usted trabaja este tipo de servicios regulados hay un elemento fundamental que es cuando usted hace la recalibración de tarifas. Tradicionalmente muchos analistas, de manera torpe, recalibraban la ecuación económica financiera del contrato consistente con la base capital básicamente cargando todo el precio al inicio”, indicó inicialmente.

“Usted puede fijar sendero de tarifas. Lo puede hacer todo de corto (plazo) o lo puede repartir en el tiempo. Si nosotros lo hacemos torpemente, como recomiendan algunos, el problema es que eso lo va a frenar la Corte Suprema de Justicia. Eso ya se lo hizo al gobierno de (Mauricio) Macri. Lo que nosotros hicimos fue incorporar como restricción el fallo de la Corte Suprema de Justicia y de esa manera terminamos recomponiendo la ecuación económica financiera del contrato en tres años”, argumentó.

Milei: “Los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo”

El mandatario reconoció que los salarios se encuentran en un nivel “de miseria”, pero sostuvo que es una “consecuencia” de las políticas implementadas por “20 años de populismo” y no por sus primeros meses a cargo del Ejecutivo nacional.

“Ha habido un cambio cultural en Argentina y la mayor parte de los argentinos entendieron que la solución no es el populismo. Es decir, hoy los salarios son miserables. No por culpa nuestra. Los salarios son miserables como consecuencia de 20 años de populismo”, apuntó Milei, quien planteó que “estar manoseando los precios de la economía hace que el ahorro sea castigado por el consumo presente”.

Acto seguido, el Presidente celebró: “Los argentinos entendieron que el populismo no es la solución y que la solución que vendieron los delincuentes de los políticos y los delincuentes de los economistas eran falsas. Y que hay que ir por una solución pura y ortodoxa de mercado. Aún cuando estamos haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, mi popularidad aumenta”.

Reelección, vínculo con el Congreso y un 2025 con “las 3000 reformas pendientes”

El Presidente dejó atada la posibilidad de ir en búsqueda de su reelección a “los resultados” que consiga en su primer mandato al frente del Ejecutivo nacional. “En la medida que los resultados nos acompañen, va a haber posibilidad de hacer algo así. Y si no, será la decisión de la gente eso”, anticipó.

“Si hoy hubiera un balotaje, ganaríamos 58 a 42. Hoy ganaríamos por 16 puntos. A pesar de estar haciendo el ajuste fiscal y el ajuste monetario más grande de la historia de la humanidad, nosotros hoy estaríamos en condiciones de ganar en primera vuelta con el 53% ¿Por qué voy a cambiar?”, retrucó.

Respecto de su relación con el Congreso de la Nación, Milei precisó: “Hay que separar los problemas que hacen a la coyuntura y las cuestiones que son de índole estructural. Tanto el DNU, que todavía sigue vigente, como lo que tiene que ver con la Ley Bases, que la estamos reformulando y la estamos volviendo a enviar, son instrumentos que hacen a la dinámica de largo plazo. Por lo tanto, salgan o no salgan no afectan la dinámica de corto”.

“Como Argentina es una economía que está muy capitalizada después de 20 años de populismo salvaje, quiere decir que nosotros podemos lograr crecimiento genuino aún sin hacer las reformas. Entonces esto nos permitiría en el 2025 llegar con una tasa de inflación muy baja, con una economía expandiéndose muy fuertemente y eso nos permitiría conseguir resultados electorales verdaderamente impresionantes que nos permitirían tener un Congreso que acompañe estas reformas”, describió.

Finalmente, el jefe de Estado sentenció: “El 11 de diciembre del 2025 no solo voy a estar enviando las reformas que no me permitan pasar ahora, sino que además voy a mandar las 3000 que tengo pendientes”.

