San Pedro: más instituciones se adhieren a la protesta estudiantil para exigir mejoras

La comunidad educativa del Colegio Nacional Andrés Barbero del distrito de San Pedro de Ycuamandyyú comenzó a manifestarse el lunes 1 de abril en repudio a la corrupción en la administración pública y para exigir la construcción de aulas y sanitarios, provisión de muebles y asignación de rubro para la dirección. En cinco días no recibieron respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ni de la Municipalidad.

Ante la nula reacción de las autoridades, desde el lunes 8 de abril otras instituciones paralizarán actividades en apoyo al citado colegio, según anunciaron esta mañana.

El jueves, alumnos y padres de familia se encadenaron y este viernes cerraron por algunas horas el camino rural de la comunidad. “Ya es el colmo, no nos hacen caso; en lugar de clases estamos en movilización, pidiendo nuestro derecho”, dijo Jazmín Villalba. Agradeció el apoyo de sus compañeros de otras escuelas.

Por su parte, la alumna Diana Martínez manifestó: “Ya no da gusto seguir así, pero que quede en claro que no vamos a abandonar nuestra lucha si no nos dan resultados”.

“Queremos aula, ya no da gusto seguir en la movilización, pero seguiremos luchando, pido que las autoridades nos hagan caso”, pidió Oliver Schubert, también alumno del colegio.

El diputado Pastor Vera (PLRA) acercó su apoyo a la comunidad educativa. “Nos da esperanza de que se puede lograr algo; es lamentable el abandono y los hechos de corrupción, pero es admirable esa actitud de defender los derechos cívicos con coraje y valentía de los jóvenes”, dijo el parlamentario.

También algunos concejales municipales estuvieron en el colegio y aseguraron que si pasa algún proyecto por la Junta Municipal lo van a aprobar, pero hasta la fecha tampoco existe un tratamiento del caso en la Junta Municipal.

Obra abandonada

También exigen que la Municipalidad termine la construcción de una sala de clases iniciada durante la gestión de Gustavo Rodríguez (ANR-HC). La obra figura como terminada, pese que no concluyó y que se encuentra abandonada.

Esa obra inconclusa fue una de las tantas denuncias que motivó el pedido de intervención de la administración de Rodríguez, que renunció en marzo del año 2023 antes de su destitución, cuando cumplía su segundo periodo de mandato.

El intendente actual de la capital del segundo departamento, Carlos Quiñónez (ANR-HC), comisionó el martes 2 de abril a la institución a un grupo de funcionarios de la municipalidad, encabezado por el asesor jurídico Rolando Agüero. Este se limitó a decir que realizaron las denuncias correspondientes porque existe una serie de obras abandonadas, pero que figuran como terminadas y por las cuales se realizaron los pagos a las empresas adjudicadas.