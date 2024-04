IPS: problema financiero del ente es por corrupción y mala gestión, afirma Esperanza Martínez

La senadora Esperanza Martínez (FG), acudió ayer hasta el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para conocer la situación de crisis del seguro social. Además de reunirse con las autoridades del ente, realizó un recorrido por los servicios y conversó con médicos y pacientes.

La parlamentaria confirmó la falta de insumos y medicamentos, afirmando que actualmente la previsional está con stock cero de 164 medicamentos. Además, resaltó que la institución está plagada de corrupción y habló sobre la deuda histórica que tiene el Estado paraguayo con el seguro social, que sería de unos US$ 540 millones, según Carlos Pereira, consejero en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

“Es una deuda que tiene que honrar el Estado paraguayo; tuvo que haber aportado el IPS y no lo hizo. Puede ser hoy un mecanismo de negociación para sacar al IPS de este problema financiero, pero también hay que corregir la corrupción, corregir las compras (licitaciones); hay muchos problemas más. Tenemos problemas con los empresarios que evaden, tenemos problemas de corrupción en las compras, tenemos problemas de gestión general y tenemos un problema financiero”, aseveró.

En otro momento, sostuvo que es innegable el negociado que existe en el IPS. Lamentó que el más afectado, sea el aportante del seguro social. “Tengo mis reparos con las tercerizaciones, no a todas, pero que hay muchas que son parte del negocio y parte de la corrupción, no hay dudas. Como no se controla, terminan siendo cuello de botella para la gestión”, dijo.

La parlamentaria refirió que su idea es sentarse entre todos y tomar el IPS como “una causa nacional para tratar de salir adelante”.

“No vengo para señalarle ni acorralarle a nadie, pero quiero que haya respuesta. A partir de ahora voy a venir con frecuencia, voy a venir a trabajar con ellos. Necesitamos que cambie esta situación sanitaria porque la gente no aguanta más”, manifestó.

Martínez dice que se debe cambiar la estructura y el sistema del IPS

Martínez refirió en otro momento que el problema del IPS no está focalizado en las personas, ya que el ente necesita urgentemente un cambio de estructura para mejorar su funcionamiento.

“No es que la persona sea mala, acá el sistema no funciona. En IPS hay un modelo de funcionamiento histórico que tiene que ser modernizado, porque hay problemas de gestión, de corrupción, de financiamiento, corrupción del sector empresarial. El IPS es la empresa más grande el Estado paraguayo”, dijo.

La senadora manifestó que es necesario que las autoridades muestren voluntad y anunció que “si no hay voluntad, me voy a encadenar acá”.

Consultada sobre la falta de medicinas, puntualizó que actualmente el IPS está con stock cero de 164 ítems de los 504 que son parte del vademécum. Afirmó sin embargo, que 80 medicamentos de la lista, están en proceso de licitación.

Comisión de Salud del Senado convocó a autoridades del IPS

Tras la visita de la senadora Martínez, el doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración del IPS, anunció que fueron convocados por la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores.

“Queremos que conozcan la realidad con la que estamos lidiando en el IPS, para poder todos juntos, trabajar en soluciones de fondo para nuestra institución”, sostuvo Brítez al puntualizar que la reunión será el lunes a las 11:00.