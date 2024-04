IPS debe unos US$ 600 millones a farmacéuticas, que reclaman desesperados atención del Gobierno

Farmacéuticas proveedoras del Instituto de Previsión Social (IPS), expresaron hoy que ya están en una situación extrema de “incertidumbre y desesperación”, pues el seguro social acumula una deuda de aproximadamente US$ 600 millones por insumos, medicamentos y otros servicios. Actualmente, el vademécum de fármacos del IPS carece de 164 ítems, igual al 32,5% del total de la lista, lo que deriva en denuncias diarias por parte de los asegurados.

Rocío Figueroa, de la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa), manifestó hoy que el escenario es insostenible, sobre todo porque no hay previsibilidad de pagos a corto o mediano plazo. Asimismo, indicó que pese a los pedidos de reunión, el presidente de la República, Santiago Peña, los evade.

“Hasta noviembre del año pasado la deuda del IPS, de todas las cámaras, nacional e importadores, está en US$ 300 millones aproximadamente. Haciendo un cálculo rápido, estoy segura que hoy, abril del 2024, es el doble y llega a US$ 600 millones más o menos”, sostuvo Figueroa.

La vocera del gremio refirió que mes a mes se hacen entregas de insumos, medicamentos y servicios como mantenimiento de equipos, pero que el pago del seguro social es ínfimo.

“Todo eso tiene un costo, que el proveedor está obligado por contrato a cumplir. Hay proveedores que hace dos años no están cobrando. En IPS no tenemos un flujo de caja exacto o un promedio mensual que puedan pagar; hay meses que los proveedores no cobran”, lamentó.

Figueroa indicó que la previsional realiza esporádicos pagos, pero que los montos son muy pequeños y no tienen comparación con la deuda acumulada. “Lo que desespera es la falta de previsibilidad que desde hace mucho estamos pidiendo; que nos cuenten cuál el plan a mediano, corto o largo plazo”, dijo.

Santiago Peña se desentiende del IPS

La empresaria resaltó también que pese a que llevan meses solicitando una reunión con el presidente de la República, Santiago Peña, este se desentiende del IPS.

“No nos recibió todavía el presidente. La semana pasada volvimos a ingresar una nota por medios formales, dirigida al presidente, solicitándole por favor que nos reciba. También estuvimos pidiendo al gabinete del presidente del IPS, Jorge Brítez, una reunión y, además, estamos pidiendo reuniones con las distintas comisiones de salud, tanto del Senado como de Diputados”, contó.

Figueroa continuó diciendo: “cuando pedimos estas reuniones, es porque queremos ponernos a disposición del Gobierno, para ver en qué más nosotros le podemos ayudar para que ellos nos ayuden. Necesitamos darle una respuesta a nuestros asociados, que todos los días nos preguntan sobre qué novedades tenemos”.

Provisión no será suspendida, aseguran empresarios

Sobre la posibilidad de suspender las provisión de insumos y medicinas por la falta de pago, la vocera del gremio afirmó tajantemente que no es la intención de los farmacéuticos desabastecer al seguro social.

“Nunca hablamos de suspender la provisión; eso es castigarle al consumidor final que es el aportante, que nada tiene que ver con una deuda que el Gobierno no está manejando. No vamos a dejar de proveer y nos vamos a seguir presentando a las licitaciones”, prometió.

En relación a la deuda del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), dijo que la misma se pagó a la fecha en un 60% con bonos soberanos, tal como se acordó meses atrás con el Ministerio de Economía. “Estamos con contentos con eso y esperamos un plan de pago similar con el IPS”, finalizó.