Redención para abogado condenado por transmitir VIH en forma intencional

La jueza de ejecución penal Sandra Kirchhofer hizo lugar a la redención solicitada por el abogado condenado por transmitir el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) a mujeres de manera intencional y restó 9 días del total de su pena por lesión grave, coacción sexual y violación.

En un juicio oral y público que concluyó el 13 de agosto de 2020, un Tribunal de Sentencia condenó al letrado a 15 años de prisión más 10 años de encierro como medida de seguridad, tras concluir que transmitió intencionalmente el VIH a al menos seis mujeres, una de las cuales fue sometida sexualmente contra su voluntad. En aquel entonces, el abogado ya tenía una condena anterior, en una causa abierta a raíz de una denuncia de otra víctima.

En juicio, la Fiscalía demostró que el acusado sabía de su diagnóstico de VIH positivo, pero no informó a las mujeres con las que mantenía relaciones sexuales sin usar la debida protección para prevenir la transmisión.

Extraoficialmente se llegó a contar 13 víctimas entre los años 2014 y 2017, aunque a juicio llegaron los casos de seis de ellas.

El “modus operandi” del abogado consistía en contactar con sus víctimas por Facebook, entablar amistad y se comunicaban por mensajes hasta que el hombre se acercaba con fines de formar pareja. Tras iniciar un vínculo mantenía relaciones con ellas, pero siempre sin usar protección. Cuando las mujeres lo exigían, evidenciaba enojo o molestia.

En diciembre del año pasado, el juzgado de ejecución penal N° 4 hizo lugar a la aplicación de una pena única al letrado, que quedó establecida en 16 años y 6 meses, que cumplirá el 21 de octubre del 2033. A partir de esta fecha, deberá cumplir los 10 años de medidas de seguridad.

Posteriormente, la defensa solicitó la redención de la pena, para lo cual presentó la documentación que acredita las actividades laborales y académicas que el condenado realizó en prisión.

La figura de la redención –la reducción de la pena como premio por la participación del interno en actividades laborales y educativas– establecida en el Código de Ejecución Penal, es un beneficio previsto para condenados con más de tres años, cuya conducta esté calificada como “muy buena”.

El informe del Organismo Técnico Criminológico de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú refiere que el condenado trabaja desde marzo del 2018 en el Centro Educativo N° 13 “Virgen de las Mercedes” como auxiliar administrativo y como facilitador.

“Soy profesor del ciclo básico del Centro, ayudamos a la gente con el sistema de reinserción social que es uno de los objetos principalmente de la pena, que pueda tener una vida sin delinquir, y me quiero avocar al beneficio de la redención que habla de las horas que se tienen en cuenta a la hora de trabajar en una penitenciaria para la redención („,)”, expresó el condenado en la audiencia.

Así mismo, el letrado realizó varios cursos de capacitación con el S.N.P.P. (Servicio Nacional de Promoción Profesional) y presentó las constancias correspondientes.

Juzgado descartó constancias laborales

Al examinar la documentación presentada por la defensa, la magistrada descartó las constancias laborales pero sí tuvo en cuenta las correspondientes a los cursos realizados en prisión.

“Al realizar la verificación de las planillas de asistencia para actividades laborales del interno obrantes a autos, se puede referir que las mismas no pueden ser consideradas y valoradas por esta magistratura al momento de realizar el cómputo de las horas y días trabajados, teniendo en cuenta que no han sido debidamente elaboradas, teniendo en cuenta que en las mismas no constan de manera precisa y clara los días y horas trabajados por el interno, debido a que dichas documentaciones no fueron suscriptas por ningún supervisor que acredite de manera fehaciente que el interno ha realizado de manera efectiva las labores que se encuentran consignadas”, explicó Kirchhofer.

Los cursos considerados por el juzgado fueron los de elaboración de productos de aseo y del hogar; de elaboración de bocaditos dulces y salados; de técnicas y tácticas para entrenadores de fútbol de salón y el del “Censo Nacional dePoblación y Viviendas”.

En consecuencia, el nuevo cómputo realizado por el juzgado establece que el condenado compurgará la totalidad de su pena privativa de libertad en fecha 12 de octubre de 2033, cumplirá la mitad de su pena en fecha 12 de julio de 2025 y por último, podrá solicitar su libertad condicional en fecha 12 de marzo de 2028. Así mismo, se establece que los 10 años de medidas de seguridad se cumplirán a partir del 13 de octubre de 2033.

