Piden que Policía también busque a quienes dañan carteles en periodo electoral

Tras la comunicación de la Policía Nacional estaría buscando al artista urbano y activista que decidió cambiar los nombres de calles del microcentro de Asunción con adhesivos y marcadores negros, varios internautas salieron a pedir la misma consideración para quienes dañan señales de tránsito en las campañas electorales.

De esta manera, algunos ciudadanos dejaron al descubierto la “distinta vara” con la que se toman estos hechos cuando tienen como finalidad la denuncia, a cuando se hacen con motivos electorales y sobre todo a favor del oficialismo.

Con distintas fotografías de elecciones municipales pasadas mostraron cómo incluso las señales de prohibido estacionar, o aquellas que anuncian el paso peatonal en torno a las escuelas fueron víctimas del uso electoral.

Los internautas compartieron una nota de ABC Color de septiembre de 2021 en la que ya se denunciaba esta situación, en la que ni siquiera los carteles de obra de la Municipalidad de Asunción se salvaron de la propaganda electoral del candidato oficialista a intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez, y sus candidatos a la concejalía.

Protesta en carteles: lo que comentó la gente en las redes

Los usuarios en redes mostraron su enojo ante esta disparidad de criterios. “Bien patéticos son ustedes, Policía Nacional y Ministerio Público. Pero bien que en épocas electorales se hacen todos de los ñembótas. Váyanse a la mierda con su indignación selectiva”, dijo uno de los usuarios.

Otro usuario publicó varias fotos de la campaña electoral colorada y comentó que en aquella oportunidad no se hizo nada, pero cuando se hace con un sentido de protesta se levantan voces hablando de vandalismo y pidiendo “mano dura”.

El propio abogado Jorge Rolón Luna, quien se ofreció de manera gratuita a representar al artista urbano, recordó que cambiar los nombres de las calles “no es un hecho punible”, ya que “no apeligra la seguridad en el tránsito” y que " el país está lleno de señales dañadas por la propaganda electoral que sí representan un peligro”, pero por las que la Policía no detuvo a nadie.

Otro usuario señaló que “en 2021 se identificó a uno (en clara referencia al intendente Óscar ‘Nenecho’ Rodríguez), pero como es correlí no pasa nada”.

