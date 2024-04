“Calé” en silla de ruedas: esto es lo que cuenta el exsenador

El colorado Juan Carlos “Calé” Galaverna contó que se rompió “el traste” luego de resbalarse y caer al suelo. “Me rompí el traste en un pequeño accidente, me caí, me resbalé y me golpeé la nalga. Eso ocurrió el martes y recién ayer pude ir al médico, me hicieron los estudios y me dijeron que lo que me pasó en el hueso es un punto medio entre la fractura y la fisura; una fractura incompleta”, reveló.

Agregó que en la caída golpeó su nalga izquierda y esto le generaba mucho dolor al caminar, por lo que tuvo que utilizar una silla de ruedas para dirigirse de su dormitorio a su oficina y también en lo posible permanecer sentado.

“Solo en guaraní puedo decir: otirí. Al pisar el fémur sube una especie de galleta a una cavidad y aprieta la parte donde se me produjo la lesión; si estoy quieto no pasa absolutamente nada, pero me resulta absolutamente imposible usar el pie izquierdo”, detalló en comunicación con la 1020 AM.

Recuperación de “Calé” debe ser natural

Asimismo, el exsenador dijo que tiene como mínimo cuatro semanas de reposo o poco movimiento, ya que la zona de su lesión no puede vendarse o enyesarse.

“Tiene que ser un proceso absolutamente natural y la joda es que me impide caminar. Me cuesta mucho subir a la cama y mi pobre mujer tiene que estar auxiliándome, pero una vez instalado ya no hay problemas”, agregó. Juan Carlos Galaverna no se postuló para el Senado en el actual periodo legislativo pero se encuentra el círculo más cercano al presidente de la ANR, Horacio Cartes, por lo que siempre es mencionado como miembro del Comando HC que toma muchas de las decisiones del actual gobierno.

