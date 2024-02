“Calé” Galaverna apunta a Galeano Perrone y Luis Canillas en magnicidio de Argaña

Luis Canillas y Víctor Galeano Perrone fueron señalados por Juan Carlos “Calé” Galaverna, exsenador colorado, de estar involucrados en el magnicidio de Luis María Argaña, exvicepresidente de la República, asesinado el 23 de marzo de 1999. El exlegislador estaba refiriéndose a sus declaraciones en el programa “Señales” cuando afirmó que en el equipo de Horacio Cartes había personas involucradas en crímenes y asesinatos políticos.

“Ya le di la pista que se trata del caso de Luis María Argaña, y ahora le propongo el juego de darle las iniciales y que él indague. LC, una persona, VGP la otra persona, ambos abogados”, dijo.

Uno de los conductores le preguntó si se trataba de Víctor Galeano Perrone, a lo que respondió “usted lo ha dicho” y al preguntarle sobre si fue parte del crimen de Argaña, respondió “principalísimo”, además se le consultó si es que fue autor moral o físico, a lo que respondió “no, autor intelectual, respondiendo a Lino Oviedo”.

Luis Canillas fue otro señalado en el magnicidio de Argaña

Tras mencionar lo de Víctor Galeano Perrone, Calé se agachó haciendo un gesto por debajo de la mesa del programa “En el Horno” de Ñanduti TV y dijo “te voy a facilitar más, tendría que mostrar esto para que la audiencia nos siga si es posible”.

Uno de los conductores le preguntó “¿Luis Canillas?” y Calé respondió “terminó. Al final le dije todo. Regalo de casamiento”. Otro de los conductores le preguntó si Víctor Galeano Perrone seguía siendo de Horacio Cartes, y Calé respondió “que yo sepa no, al menos políticamente nada que ver”.

También Calé fue consultado si es que puede probar lo que dijo, y respondió: “probar judicialmente, no tengo condiciones, tengo evidencias rotundas. No voy a entrar en detalle, porque comprometería a gente amiga. Pero tengo evidencias rotundas, si me animo a dar nombre y apellido, que te parece”.

“Calé” encaró a Galeano Perrone con su revólver

El exsenador fue consultado sobre cuando sacó las conclusiones de que Luis Canillas y Víctor Galeano Perrone fueron los autores intelectuales del magnicidio de Argaña, y respondió: “muy pronto. Llegue a hablar con el propio Víctor Galeano Perrone, que cuando yo ya lo acuse, al día siguiente de la muerte del asesinato de Argaña, les recuerdo que éramos colegas en el Senado, y me pidió una conversación para aclararme que koa que amoa (que esto y aquello), me insistió tanto un colega, que le dije, bueno”.

Contó que estaban aún en el Cabildo, donde antes sesionaban ambas Cámaras del Congreso, y que en la secretaría del Congreso, donde había una antesala, le dijo al intermediario de Galeano Perrone “decile a este hijo de puta que lo voy a esperar en la antesala de la secretaría de la presidencia del Senado, pero que se vaya en cinco minutos, voy a bajar yo primero”.



“Me siento en el escritorio, saco mi Magnúm, revólver, pongo sobre la mesa, baja después este tipo, y ve el arma y me dice ‘¿por qué el revólver en la mesa, senador?’ ‘porque estoy preparado para hablar con un asesino’, y empezó a lloriquearme, jurándome que no tuvo nada que ver y le dije ‘tal cosa’ - no pudo contestar - ‘y tal cosa’, contestó tratando de evadir la pregunta, yo ahí ya confirme su involucramiento del asesinato”, refirió.

Motivo del magnicidio de Argaña

Sobre cuál sería el motivo por el que asesinaron a Argaña, dijo que fue debido a que habían reunido los votos suficientes para hacerle el juicio político al entonces presidente de la República, Raúl Cubas, por lo que Argaña, vicepresidente, asumiría en su reemplazo.

“Acabábamos de lograr la mayoría en Diputados para la acusación de Raúl Cubas para juicio político, vicepresidente Argaña. Si lográbamos sacarlo a Cubas, tomaba la presidencia el doctor Argaña. ¿Para que matarlo?, para impedir que llegue a la presidencia mediante el desplazamiento de Cubas Grau, llamar a elecciones de vicepresidente, candidato Lino César Oviedo, ganando las elecciones, que tenía todas las condiciones para ganar, Lino Oviedo presidente de la República, ese era el plan”, aseguró.



Galeano Perrone sobre “Calé”: “está mal de la cabeza”

Victor Galeano Perrone respondió ante el señalamiento de Juan Carlos Galaverna, quien afirmó que estuvo involucrado en el magnicidio de Argaña.

“No tengo nada que comentar. Pobrecito, hay que entender su edad, yo me presente a la justicia, demostré mi inocencia, él tiene que probar lo que dijo, pero yo ni le puedo ni querellar, no vamos a terminar la querella, este pobre señor. Creo que quiere desviar la atención y se acordó de Luis Canillas y de mí después de 25 años del triste hecho del doctor Argaña”, refirió.

Cuestionó su coherencia a “Calé”, debido a que primero fue wasmosista, luego argañista, y después hasta dilapidó a Argaña. “Se hizo argañista antes de decir que había que colgarle en una plaza pública a Argaña, yo nunca dije nada de Argaña, al contrario, para mí es un líder increíble y fue mi amigo hasta el día que murió, después era más cartista que Cartes, se dio vuelta, y ahora volvió y no sabe como reponer todo lo que dijo, pero hay que entenderle, es una persona ya con su edad y probablemente no está bien de la cabeza”, expresó.



Galeano Perrone es “superamigo” de Horacio Cartes

Galeano Perrone habló de su relación con el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, y aseguró que es “superamigo” del expresidente de la República; sin embargo, aseguro que hace tiempo se alejó de la política.

“Soy superamigo, no es que no, soy re amigo (de Horacio Cartes). Yo soy un tipo coherente, fui amigo de Lino Oviedo y yo estuve a su lado, no me cambie, me dio la oportunidad de haber estado el 2 y 3 de febrero, el único civil que participó el 2 y 3 de febrero, una gratitud de toda la vida, el hecho participar de un hecho histórico del país”, contó.

Sobre el caso del magnicidio de Argaña agregó que se presentó voluntariamente a la justicia y no dejó prescribir su caso y que no hubo ningún indicio de su participación en el atentado que acabó con el entonces vicepresidente de la República. “A mi me involucraron como autor intelectual, no sé cuál es el concepto “intelectual”, como si fuera el cráneo del tema, pero la justicia determinó y ya dio el sobreseimiento definitivo y el mismo día que me presente, esos son los documentos que avalan la inocencia de uno”, aseguró.

Nakayama pide que Fiscalía investigue declaraciones

Por su parte, el senador Eduardo Nakayama dijo que la Fiscalía debería investigar las declaraciones realizadas por el ex senador con respecto a la supuesta autoría moral de Victor Galeano Perrone y Luis Canillas en el magnicidio de Argaña.

“Le recuerdo al FGE que el Art. 5 de la CN establece que el homicidio por razones políticas es imprescriptible; por tanto, las declaraciones del ex senador Galaverna acusando a estas personas del magnicidio del ex presidente Argaña (1999) deben ser confirmadas por el Ministerio Público”, escribió en su cuenta de X.