Asesinan a un hombre en Yby Pytã

La víctima fatal es un hombre de edad avanzada, presumiblemente de nacionalidad brasileña y que no cuenta con documentos de identidad, era conocido en el distrito dGuerra narco en Canindeyú: matan a supuesta mano derecha de “Macho”e Yby Pytã con el alias “Sinei”, de acuerdo a los datos recabados por la Policía Nacional.

Lea más: Guerra narco en Canindeyú: matan a supuesta mano derecha de “Macho”

Según el relato, la Policía Nacional recibió el aviso alrededor de las 09:50. Una persona identificada como Agustina Ojeda Barúa manifestó que le había dado un lugar para dormir al fallecido, ya que es un indigente que deambulaba por la zona. Esta mañana, la propietaria fue a verificar al inquilino circunstancial, y se percató de que se encontraba sin signos de vida.

Lea más: Video: Acribillan a un hombre en otro hecho de sicariato en Canindeyú

De acuerdo con los intervinientes, el occiso presenta varias heridas producidas por arma blanca en varias partes del cuerpo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El fiscal de turno de la ciudad de Curuguaty, Cristian Roig, tomó intervención en el caso y ordenó que el cuerpo sea trasladado a l a morgue del Hospital Distrital de Curuguaty. Los departamentos de Investigación de Hechos Punibles, Homicidio y Criminalística se encuentran en el lugar para los trabajos técnicos periciales.