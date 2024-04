Hipertensos reclaman la falta de medicamentos en los hospitales de Caacupé y San Bernardino

Los adultos de entre 30 y 79 años que padecen de hipertensión en el departamento de Cordillera aumentan cada día. Lamentablemente que para retirar algún medicamento tienen que pasar toda una odisea y para rematar en las farmacias se les dice que no hay en stock.

Mirian Martínez (60), de la ciudad de Caacupé, manifestó que hace más de 20 años sufre de hipertensión y que la amlodipina y losartán son esenciales para sobrellevar su enfermedad.

Relató que cada vez que va al Hospital Regional de Caacupé para retirar la medicina le dicen que “se terminó y para que no le falte tiene que ir más temprano”.

Indicó que cuando no consigue en el Hospital de su ciudad se traslada a otros hospitales aledaños con la esperanza de conseguir, pero se encuentra con la misma situación. Dijo que también pasa por la Gobernación de Cordillera, donde también la gente puede retirar remedios, pero tampoco consigue.

“Es cierto que llegan medicamentos de forma mensual, pero no alcanza para todos y esto se puede ver en la mayoría de los hospitales y en la Gobernación”, cuestionó Martínez.

Estos son los medicamentos que faltan

La amlodipina que tiene un costo de Gs. 115.000 la caja y se termina en una semana, cuando debería durar un mes. También falta losartán que cuesta G. 75.000 la caja. Esta situación afecta principalmente a las personas de escasos recursos que dependen exclusivamente de los hospitales públicos para adquirir los fármacos.

Consultamos sobre la situación al director del Hospital de Caacupé, doctor Luis Gómez, quien reconoció que los medicamentos se terminan muy rápido por la alta demanda que se tiene. “La amlodipina es uno de los que más se lleva y por eso justamente suele faltar”, señaló.

Resaltó que actualmente hay un importante número de hipertensos y que se recibe a más de 1.200 pacientes que acuden de diferentes ciudades por esa enfermedad.

Dijo que muchas veces, de tantas personas que llegan al hospital, no abastecen. “Los remedios no nos alcanzan ni un mes”, expresó.

Otra denunciante es Teresa González (55), oriunda de San Bernardino, una paciente del IPS local, quien mencionó que la previsional es uno de los mejores de la zona y que en cuanto a la atención no hay nada que objetar, pero lastimosamente la amlodipina no alcanza.

“Por lo visto se lleva bastante porque cada vez que voy pregunto y ya no hay. “Si no tomo mi amlodipina me expongo a sufrir de un infarto o un derrame. Cuando no tengo para comprar pido ayuda a mis familiares, pero está difícil porque somos gente humilde”, expresó la denunciante y pidió que se busque una solución para estos problemas.

Al respecto el doctor Carlos Leiva, director del (IPS) de San Ber, explicó que hay medicamentos que su consumo es mucho más frecuente que otros y por eso la cantidad dispensada es mayor.

Señaló que es cierto que ahora no se está teniendo amlodipina porque es uno de los que más se solicita y se termina rápidamente. Pero el doctor aseguró que cada vez que hay faltantes de algún medicamento ya dan aviso para que se pueda renovar el stock lo más pronto posible.

Para consultar por qué no se envía suficiente amlodipina a los hospitales de Cordillera, llamamos reiteradas veces a la Dirección del Ministerio de Salud, pero no contestaron. Estamos abiertos si desean referirse al caso.