Procesado por agresión a Benjamín Zapag no podrá viajar al exterior

A través de una presentación realizada por la abogada Sara Parquet, Marcello Fretes -uno de los procesados por lesión grave sufrida por Benjamín Zapag en la discoteca Morgan Warehouse- solicitó autorización judicial para viajar a Buenos Aires, Argentina en el corriente mes.

Específicamente, Fretes pretendía participar en un partido de rugby entre los equipos de Yacaré XV vs Pampas a realizarse el 12 de abril a las 20:15, en el Club Atlético de San Isidro (CASI), motivo por el cual pidió permiso para viajar al vecino país del 12 al 17 del corriente.

Consultada al respecto, la fiscala Carla Rojas se opuso a la petición de la defensa, por considerar que no ha sido debidamente documentado. Asimismo, la representante del Ministerio Público solicita que se tenga especial consideración con el avanzado estado de la causa, puesto que está pendiente de sustanciación la audiencia preliminar, que está fijada para el 29 de abril, a las 08:30.

Defensa de Marcello Fretes no presentó documentos

“Si bien el recurrente manifestó el lugar a donde desea realizar el viaje y los motivos del mismo, no ha arrimado documentos que avalen dicha situación, como ser la convocatoria al equipo en cuestión, el fixture de partidos, tampoco se tiene la certeza que el mismo forme parte del plantel deportivo, como ya se mencionó anteriormente, no existe constancia de pre-reserva alguna que vincule al mismo con el referido encuentro deportivo, hechos que hacen que esta Fiscalía se oponga al otorgamiento del permiso requerido”, expresó la agente fiscal.

“Esta magistrada observa que la defensa técnica no ha adjuntado los pasajes, no ha acreditado en el expediente judicial la forma en la cual realizaría dicho viaje, así como tampoco ha demostrado en qué lugar se hospedaría el mismo, estas circunstancias al no ser debidamente justificadas impiden que el Juzgado pueda efectuar el análisis sobre la pertinencia del pedido formulado”, argumentó la jueza penal de garantías Cynthia Lovera, al rechazar el pedido de la defensa.

La magistrada también consideró la oposición de la representante del Ministerio Público, así como la cercanía de la fecha establecida para la audiencia preliminar.

Fiscalía acusó a uno y pidió sobreseimiento para otro en el caso Benjamín Zapag

Marcello Fretes está procesado junto a Héctor Iván Grau Arroyo por supuesta lesión grave, como consecuencia de la golpiza sufrida por Benjamín Raúl Zapag Gayet (18) entre las 2:00 y las 4:00 del 6 de noviembre del 2022 en la discoteca “Morgan Warehouse”, ubicada en barro Villa Morra de Asunción.

El hijo del extitular del Club Cerro Porteño Raúl Zapag relató ante la Fiscalía que fue agredido sin motivo alguno e identificó a Héctor como el que le golpeó en el rostro y a Marcello como el que le cerró el paso. A raíz de la agresión, Benjamín sufrió “fractura orbitomalar del lado izquierdo”.

El 8 de octubre del año pasado, la fiscala María Alejandra Savorgnan acusó y pidió juicio para ambos por lesión grave.

Posteriormente, en ocasión de la audiencia preliminar, la fiscala Carla Rojas participó en la audiencia como interina de Savorgnan y planteó distintas salidas para los procesados, que integraban la selección paraguaya de rugby al momento de su procesamiento.

En la audiencia, Rojas pidió juicio para Grau y sobreseimiento definitivo para Fretes, recientemente ratificado por la fiscala adjunta Lourdes Samaniego.

El 26 de marzo pasado, Lovera resolvió que Héctor Grau afronte juicio oral y público por lesión grave y dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo planteado por la Fiscalía a favor de Fretes.