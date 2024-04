Conferencista Silvio Waisbord visita Paraguay en la Semana del Periodista

El conferencista estadounidense Silvio Waisbord, docente de periodismo y relaciones públicas, visitará nuestro país del 22 al 26 de abril, 2024, coincidiendo con la semana en que se celebra el Día del periodista paraguayo.

Lea más: Ataques a la libertad de expresión y al periodismo: Un vistazo a Paraguay y Chile

Durante su estadía en Asunción y Ciudad del Este, el Dr. Silvio Waisbord ofrecerá presentaciones y mesas de discusión sobre: Desafíos de la libertad de expresión digital y Polarización política e información.

El Dr. Silvio Waisbord realizará una presentación y posterior discusión de los temas señalados, el martes, 23 de abril, 2024, a las 19:00 en el salón auditorio de la UAA (Universidad Autónoma de Asunción), actividad a la que están invitados periodistas y estudiantes de periodismo de diversas facultades. La visita de Waisbord es posible gracias a la Embajada de los Estados Unidos y cuenta con el apoyo del Foro de Periodistas Paraguayos y la Mesa para la Seguridad de Periodistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, al día siguiente, el 24 de abril, a las 19:00 el Dr. Silvio Waisbord estará en la en la UNE (Universidad Nacional del Este) de Ciudad del Este, lugar en el que compartirá con estudiantes de periodismo e interesados en general sobre los mismos temas.

El 25 de abril a las 14:00, Silvio Waisbord ofrecerá una charla denominada “Desinformación y polarización Política” en el Margaret Knight American Corner. La conferencia será dirigida a líderes jóvenes, docentes, periodistas de Ciudad del Este y comunidades aledañas de Alto Paraná.

Sobre Silvio Waisbord

Silvio Waisbord es director y profesor de la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, Estados Unidos. Ha publicado cerca de 200 artículos en revistas académicas sobre periodismo de investigación, escándalos mediáticos, estudios de comunicación, política de medios y desinformación y cambio social global. Waisbord es también el ex editor en jefe de “The Journal of Communication and The International Journal of Press/Politics” y habla español con fluidez.

Silvio Waisbord ha participado recientemente en programas similares donde se abordaron formas de combatir la desinformación y al mismo tiempo analizaron los esfuerzos, políticas y responsabilidades de los gobiernos en la materia.