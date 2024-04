¡Alerta de Dinavisa! Advierten sobre venta de medicamentos sin registro

La Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) requisó un lote de medicamentos fabricados por el laboratorio “Del Águila”, que no cuentan con registro sanitario y, por lo tanto, son de venta prohibida en nuestro país.

El director César Cristaldo señaló que el hallazgo se hizo en el marco de los controles rutinarios de la institución a las farmacias, donde pudieron corroborar que el laboratorio tampoco está habilitado para la fabricación de esos productos.

Señaló que tras la incautación visitaron al laboratorio y también hacer los trámites correspondientes para abrir el sumario y remitir los antecedentes al Ministerio Público, atendiendo a que también está contemplado en el Código Penal.

Cristaldo señaló que los medicamentos fueron encontrados en una farmacia del Alto Paraná.

Cuáles son los medicamentos sin registro incautados

En un comunicado público, Dinavisa especificó que los medicamentos encontrados sin registro son:

Alcohol rectificado

Tintura de yodo

Agua oxigenada

Aceite de vaselina

Vinagre aromático

Glicerina pura

Aceite de ricino

Glicerina boratada

Violeta de genciana

Gotas de valeriana

Alcohol boricado

Líquido para muela

Cloruro de magnesio

Pasta lassar

Bicarbonato de sodio

Sal inglesa

Sulfato de magnesio

Pomada penicilina

Mercurocromo

Cómo saber si los medicamentos están habilitados

El director de Dinavisa recordó los riesgos de adquirir o utilizar productos no registrados ante la autoridad sanitaria, que se manipulan en establecimientos no habilitados, en condiciones que no cumplen con las normativas vigentes.

Recordó además que los medicamentos adquiridos deben contar el número de registro sanitario, expedido por Dinavisa, dato del lote de fabricación, vencimiento, responsable técnico, reacciones adversas, indicaciones, advertencias, posología.

Además, invitó a la ciudadanía a recurrir a la página web de la institución para conocer más detalles.

También advierten sobre suplemento dietario

Dinavisa también emitió una alerta por la comercialización y publicidad ilegal del suplemento dietario ilegítimo denominado Lineus Elance.

“El producto se publicita con diversas propiedades que ayudan a bajar de peso, sin describir sus componentes”.

Este suplemento tampoco cuenta con el correspondiente registro sanitario, informaron desde Dinavisa.

