Estudiantes de la UNP se manifestaron por la derogación de la Ley “Hambre cero”

Alumnos del tercer año de la carrera de Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias, Tecnologías y Artes, de la Universidad Nacional de Pilar (UNP) llevaron a cabo una manifestación en la Plaza de los Héroes de la ciudad de Pilar para exigir la derogación de la Ley Hambre Cero.

Los organizadores recibieron el apoyo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Aplicadas, de la carrera de Educación Física, así como de ciudadanos autoconvocados. Los estudiantes lamentan que esta ley desfinancia la Ley Arancel Cero, una conquista ganada tras una larga lucha.

Celso Martínez, estudiante de la carrera Ciencias de la Comunicación, señaló que el gobierno de Santiago Peña no escucha al pueblo. “Se dice que el poder no escucha nunca al pueblo y es cierto. No escucha el clamor de los estudiantes y hoy estamos aquí para exigir que nos devuelvan por ley nuestra conquista, que hemos ganado: el Arancel cero”, señaló.

Otra estudiante de comunicación, Karen Quintana, indicó que el gobierno de Santiago Peña pretende engañar a los estudiantes blindando el Arancel Cero por decreto.

“Miente el presidente de la República, cuando dice que blindó el Arancel Cero por decreto, este decreto dentro de tres días puede dejar sin efecto. Nos quiere engañar, pero no lo va a conseguir porque estamos más fuerte que nunca” preciso.

Por su parte, Rita Mereles, estudiante de la Facultad de Ciencias Aplicadas, instó a los demás estudiantes de las distintas facultades a unirse al reclamo de los estudiantes. Varias personas autoconvocadas de la sociedad civil también se sumaron a la manifestación en apoyo a los estudiantes.

Califican a Alliana de mafioso

El artista gráfico Melanio Griffiths criticó duramente al vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y lo calificó de mafioso porque intenta apoderarse de todas las instituciones del Estado.

“Nuestro conciudadano Pedro Alliana es el que lleva adelante todas las barbaridades. Este mafioso tiene atemorizado a los funcionarios del hospital, escuelas, colegios, supervisiones, este personaje les atemoriza a todos” indicó.

Otra ciudadana autoconvocada, Lina Amarilla, indicó que no le gusta la forma de gobierno de Santiago Peña porque ahora se siente la carencia en todas partes. “No me gusta este gobierno porque estamos mal, hay muchas carencias, necesidades y ahora le quiere quitar un derecho ganado a todos los estudiantes. Ya no tengo hijos universitarios, pero tengo nietos que también van a ir a la universidad y por ellos vengo a dar mi apoyo a los estudiantes”, señaló.

Cabe recordar que en estos días, estudiantes de todo el país están en constante movilización exigiendo no solo la derogación de la Ley Hambre Cero, sino también la restitución y protección de la financiación de programas esenciales como Becal, Prociencia y Conacyt.