UNA: Gobierno cree que el paro de estudiantes es por “falta de comunicación”

El Gobierno sigue firme en su postura de que el Arancel cero en las universidades ya está garantizado, pese a lo que sostienen los estudiantes en paro. Aseguró que ese programa tiene un blindaje en la misma ley Hambre cero, donde se indica que los recursos no pueden ser disminuidos ni reprogramados.

“Lo que vemos como Gobierno es que hay necesidad de que se sigan generando canales de llegada de la información, de detalles e implicancia del Arancel cero y los demás proyectos que eran financiados con el Fonacide”, sostuvo. Agregó que por ello convocaron a una mesa de diálogo para el próximo viernes, a los representantes de los estudiantes autoconvocados.

“Crisis de legitimidad en la UNA”, dice viceministro

En otro momento, Mora sostuvo que en el marco del desarrollo de la ley Hambre cero conversaron con el Consejo Superior Universitario, que consideraban era la vía correcta debido a que está integrado por estudiantes, docentes y decanos de la Universidad Nacional de Asunción.

“Vemos una crisis de legitimidad dentro de la UNA, sin duda la hay, a partir de que dicen ‘desconozco’ al que fue electo por sus propios procesos”, señaló. Agregó que ahora están por ello esperando que el viernes acudan los representantes de las manifestaciones.

“Nosotros, Gobierno, acudimos a la instancia legitimada, el Consejo Superior, que tiene 58 representantes”, enfatizó.

Además, cuestionó que los estudiantes en principio solo exigieran arancel cero pero luego, ante el Congreso, sumaran todos los demás proyectos.

Falta de comunicación

En otro momento, Mora recalcó que para ellos el problema es la comunicación de las implicancias de la ley. “Creemos que un espacio de comunicación directa, con las horas que hagan falta, pregunta por pregunta y respuesta por respuesta nos va a ayudar a aclarar este escenario y que efectivamente se destrabe (el paro)”, manifestó.

El viceministro señaló que además hay problemas de comprensión con respecto al funcionamiento de los otros programas. Por ejemplo, dijo que los de investigación y becas tienen presupuestos plurianuales. “No tienen una base anual presupuestaria desde su nacimiento”, indicó.

Aseguró que la investigación no quedará desfinanciada. “Prociencia utilizó US$ 80 millones en 10 años y hoy tiene en caja US$ 70 millones. El otro programa es Becal, que usó también US$ 80 millones en 9 años y hoy tiene US$ 50 millones en caja”, declaró.