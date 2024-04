Pena de 10 años de prisión para un reclutador de “mulas”

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Federido Rojas Dos Santos e integrado por María Luz Martínez y Dina Marchuk, condenó a través de la Sentencia Definitiva (SD) N° 99 al reclutador de mulas Rodrigo Maldonado Blanco (37 años) a 10 años de pena privativa de libertad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Maldonado fue hallado culpable del hecho punible de instigación para la remisión al exterior de sustancias estupefacientes en grado de tentativa acabada, según el artículo 37° de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria Ley N° 1881/02, en concordancia con el Código Penal en su artículo 29° inc. 1° de autoría y artículo 13° de la clasificación de los hechos punibles.

Lea más: Condenan a 10 años a “mula” por meter droga al Buen Pastor

En el mismo juicio la terna judicial sentenció a la pasajera, o mula, Maura Mabel Simonetti Agüero (40) a una pena de 1 año y 6 meses de prisión. Sin embargo, los jueces dispusieron en el acto su inmediata libertad, tras constatar que la misma ya compurgó su pena, pues cumplía prisión preventiva desde el 12 de octubre de 2020, que le había sido impuesta a través del AI Nº 860.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, para el Tribunal de Sentencia la conducta de la mujer fue antijurídica y reprochable por la remisión de sustancias estupefacientes, según el artículo 21º de la Ley Nº 1340/88 y su modificatoria Ley Nº 1881/02, en concordancia con el artículo 26º de los actos que constituyen la tentativa, artículo 27º punibilidad de la tentativa y artículo 29º inc. 1 de la autoría del Código Penal y, el artículo 43º de la Ley Nº 1340, figura similar a la delación premiada.

Lea más: Delación: inédita en Paraguay y que debe introducirse como ley especial

En representación del Ministerio Público estuvo el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Pasajera cayó con 8 kilos de cocaína en aeropuerto

De acuerdo con los datos, el 22 de diciembre de 2019 Maura Simonetti llegó a Paraguay procedente de España. Esta fue recibida en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi por Rodrigo Maldonado, quien luego se encargó de cambiarle la suma de 30 euros, consistentes en G. 201.000, en la casa Cambios Chaco.

Después, Maldonado trasladó a Simonetti hasta la Estación de Buses de Asunción, a fin de que la mujer se traslade hasta su domicilio situado en la ciudad de Loreto, departamento de Concepción. Desde ese entonces y hasta el 3 de enero de 2020 ambos mantuvieron contacto frecuente a través de mensajes.

Lea más: Cae una presunta “mula” con cocaína en el aeropuerto “Silvio Pettirossi”

Ese día 3 de enero de 2020, a las 06:36, Rodrigo Maldonado volvió a comunicarse con Maura Simonetti, con el objeto de llevarla hasta el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Finalmente, Maldonado la buscó en un auto Toyota IST blanco, con placa CEB 771, y la llevó hasta Luque, donde la mujer ingresó a las 9:41 con una maleta azul que le había entregado el hombre.

Ya en la zona de Embarque, a las 10:40, Maura Simonetti fue retenida ante la reacción del can antidrogas “Rocky” por la maleta, dentro de la cual había 7,911 kilos de cocaína que estaban envueltos en bolsa de plástico negro con interior plateado. La droga, cuyo valor ascendía a US$ 500.000, debía llegar a Madrid, España. La mujer quedó detenida desde ese momento.

Lea más: Caso Scanner: gerente marcó salida y se quedó a esperar a “mula”

Pasajera dijo haber sido amenazada por reclutador de mulas

Durante el juicio, el fiscal Deny Pak interrogó a Maura Simonetti sobre si conocía a Rodrigo Maldonado, a lo que esta respondió que no y que “yo no sé si él es amistad de un amigo de mi hija, porque Rodrigo estaba acá y mi hija estaba allá. Yo no sé cómo se contactaron”.

Añadió la mujer “solamente quise hacer un favor porque siempre cuando uno va a viajar pedimos favores y se nos haces, mandamos cositas o algo, pero en ningún momento me hablaron de droga ni nada. Yo simplemente pregunté cuántos kilos más o menos eran porque solamente iba a llevar una maleta, eso fue lo que yo le dije a mi hija y me dijo que no, que era solo un paquetito. En ningún momento tampoco se me pasó por la cabeza que tenía que revisar porque era una encomienda”.

Lea más: Caso Scanner: caen funcionarios de Dinac involucrados en envío de cocaína

Ante la consulta de dónde entregó su maleta, Simonetti contestó que “él me buscó en la terminal y se quedó en el maletero del vehículo y yo me quedé en la peluquería”. La mujer había solicitado quedarse en una peluquería camino al aeropuerto.

“Cuando me iba a bajar en el aeropuerto le dije que iba a bajar mi maleta para sacar mi abrigo y me dijo que él ya sacó mi abrigo, que ya tenía preparado encima de mi maleta y yo ahí ya me asusté porque él me dijo que ni se me ocurra abrir mi maleta”, según un extracto que consta en la SD Nº 99.

Seguidamente, el juez Federico Rojas también interrogó a la procesada sobre si no le pareció raro que Maldonado le diga que no abra su maleta, a lo que Maura Simonetti respondió que “sí, me pareció rarísimo”.

El magistrado entonces le volvió a consultar: “¿y por qué no acudiste ante algún personal de control?” y la mujer le dijo: “porque él me amenazó, me dijo que si yo abría la boca le iban a pasar cosas a mis hijos, y yo en ellos pensé, no en mí y como soy una persona enferma, me asusté y me quedé congelada, no podía reaccionar, pero me era raro porque pasó el scanner”.