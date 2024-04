Protesta en defensa de “pulmón verde” de Bº San Vicente de Asunción

Pobladores de Asunción y organizaciones sociales fueron hasta una zona denominada bosque, que estaba prácticamente abandonado y se ubica cerca del arroyo Ferreira de nuestra capital, específicamente en la avenida Félix Bogado y 21 Proyectadas del barrio San Vicente. Los manifestantes denunciaron que se instaló un caseta con presencia de un guardia de seguridad privado y se empezó la tala de árboles.

La activista social, Rosa Vacchetta adelantó que tienen la intención de plantear un amparo judicial para se pare la tala y la construcción de un supermercado privado, que es la información que ellos manejan. Agregó que en base a las averiguaciones que tienen, la intención es cimentar 11 mil metros cuadrados.

No comprende los motivos de las autorizaciones que tendrían tanto del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y de la comuna, y por qué no se respeta la Ley de Deforestación Cero que señala que a partir de 10 mil metros cuadrados no se puede derribar ningún árbol. Explicó que se trata de dos terrenos privados.

La diputada Johanna Ortega (PPS) participó de la protesta y comentó que contabilizaron la presencia de casi 100 árboles. Los defensores del espacio verde dijeron que el predio sirve de “esponja natural” para atajar los raudales que son frecuentes.

Junta Municipal y Diputados a favor de establecer un parque

“Queremos que el sitio se convierta en un parque” enfatizó Vacchetta. Aseguró que podría servir de gran protección contra el intenso calor en el verano.

Ortega resaltó que la Junta Municipal está a favor de la instalación de un parque y lo hizo por medio de una resolución. También refirió que la Cámara de Diputados instó a la Municipalidad de Asunción a que compre el sector y lo transforme en espacios públicos.

La legisladora indicó que el lugar es propiedad de la Caja de Jubilados de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Conversó con sus autoridades y les pidió que no dejen que se haga la construcción.