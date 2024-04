IPS: Asegurados repudian intención de aumentar a 10 años cálculo para cobro de jubilación

Asegurados del IPS se movilizaron este viernes frente a la caja central del Instituto de Previsión Social (IPS) en compañía de la Corriente Sindical Clasista, en repudio al anuncio que hizo el consejero obrero Víctor Insfrán, acerca de que se aumentaría de tres a 10 años el cálculo para el cobro de la jubilación. Esto reduciría en un 40% el haber de las jubilaciones que se perciben actualmente.

Eduardo Ojeda, representante de la Corriente Sindical Clasista, añadió que también se manifiestan en contra de los despidos masivos que están ocurriendo en el IPS a trabajadores contratados, además del corte del servicio de la farmacia de Hospitalidades y Especialidades Quirúrgicas de Ingavi, que funcionaba 24 horas por día en el Hospital Ingavi durante más de 30 años, y cuyo servicio fue reducido en horario recientemente, lo que deriva en la falta de medicamentos e insumos.

Mencionó que esta movilización es un adelanto de la actividad que tienen preparada para el 1 de mayo frente al Panteón de los Héroes, en el que conmemorarán a la clase obrera y sus reivindicaciones.

“Será una estafa a los trabajadores”

Con respecto al aumento de periodo de cálculo para la jubilación, Ojeda dijo que el hecho “es lamentable y será una estafa a los trabajadores”.

Alentó a todos los asegurados a salir a protestar “y a defender la conquista de que el cálculo sea de tres años”.

Reclamó que no existe justificación para que el IPS quiera aumentar el periodo de cálculo, pues “a pesar de toda la corrupción y negociados que hay, el instituto tiene una reserva técnica de US$ 2.500.000″, manifestó.

Advirtió a su vez sobre los despidos masivos que se están dando de enfermeras, auxiliares técnicos, etc., lo que afecta la atención a los asegurados.

Falta de insumos es “una vergüenza”

No olvidaron también mencionar la falta de insumos y medicamentos, lo que calificaron como “una vergüenza”.

“Los trabajadores aportamos, vamos creciendo, pero allí (en IPS) crecen negociados de insumos, que luego faltan a los asegurados”, criticó Eduardo Ojeda.

En cuanto a la deuda de los US$ 1.000 millones, dicen que no les parece lógico que la Previsional esté debiendo supuestamente por medicamentos e insumos, siendo que los trabajadores no los tienen disponibles.

“Exigimos un informe minucioso para que cambie esta realidad. Vamos a venir en brigada para presentar un pedido de reunión al presidente y tratar todos estos temas”.