Tomate, a más de G. 20.000 el kilo: ¿seguirá alto el precio?

El ingeniero Óscar Vega, productor de tomate, explicó que la semana pasada el precio del tomate tuvo su pico máximo. “Nunca se llegó a vender a G. 300.000 la caja de tomate de 18 a 20 kilos. Nunca antes había alcanzado ese precio”, se sinceró en ABC Cardinal.

El productor, quien se dedica al rubro desde hace 10 años, produciendo en Misiones, señaló que es un precio altísimo para el productor. Eso sería 15.000 a 16.000 guaraníes el precio en finca, según dijo.

Admitió que al consumidor siempre le llega muy alto el precio. “El promedio vendíamos a G. 5.000, pero en el súper se vendía a G. 15.000, pero es otra cosa, es el sistema de comercio”, sostuvo.

El precio atípico se debe principalmente a que en Paraguay no hay tomate. “La estadística en el mercado del tomate -evidencia- es que nosotros estamos manteniendo hace años el 30 al 40% de lo que consume el paraguayo”.

Vega afirmó que “ahora estaríamos por el 15 a 20% nomás; el resto casi el 70% viene de Argentina, está caro ahora porque en Argentina tampoco hay tomate”.

Tomate, luego de un verano insoportable

La situación es una consecuencia del verano fuerte que pasamos. “El que tenía planta en diciembre, enero, febrero, si la planta aguantaba y no moría empezaba a florecer y abortaba todas las flores, 3 a 4 racimos fueron abortados en las plantas que aguantaron el verano”, recordó.

Añadió que “para completar todo el problema se vino una lluvia de 15 días, más o menos, y ahí se fue toda la producción; se perdió y se disparó el precio. Dependemos mucho de la producción de Argentina, y ahora empieza el virus rugoso del tomate y está eliminando la producción de Argentina”, señaló.

“Traer de Brasil es una opción pero hace tres meses atrás los brasileros estaban llevando de Argentina tomate y locote”, amplió.

El tomate va a seguir con un precio relativamente alto comparado al promedio porque no tendremos mucha producción, refirió, y aconsejó a los amigos productores que cuiden mucho este producto de la tierra.

“Hagan todos los manejos necesarios, de acuerdo a su sistema de producción si es a campo abierto, si es bajo invernadero, mejor, que cuiden mucho porque van a venir lluvias en Misiones, 10 a 15 días”.

Tomate contra el factor climático

Y prosiguió sus recomendaciones: “A cuidar bastante la producción porque va a valer. Escuché que el productor gana mucha plata pero no todo es así, no todo es color de rosas, ahora el precio está lindo pero cuánto cuesta aguantar y seguir produciendo”, reconoció.

“En nuestro caso solo el 50% de nuestra capacidad estamos produciendo, porque la última tormenta del 2023 echó todo. En todo el país está generalizado, el factor climático es muy importante y es muy difícil de controlar, principalmente nosotros que trabajamos con infraestructura de media sombra”.

Según sondeos, “si vemos la cantidad de locote sembrado no debería faltar en el año, pero nuestro rendimiento no supera 2 a 2 kilos y medio por planta. Con eso no llegamos a cubrir la demanda”, analizó.

Sin embargo, “si le damos la tecnología necesaria se podría llegar a producir buena cantidad, y con esa superficie tendríamos que cubrir el mercado paraguayo. Pero no se utiliza la tecnología adecuada”.

Invertir en tecnología

El ingeniero Vega expuso que “la gente siembra y no invierte en tecnología, por varios motivos, la mayoría por desconocimiento. En Paraguay estadísticamente solo cubrimos el 30 a 40%, y algunos productores dicen que no es así, pero esa estadística es por un año, no por semana”, especificó.

Comentó que hay jóvenes involucrados en la horticultura en Misiones que ven con otros ojos la tecnología, que no es solamente, el tractor, la pulverizadora, la tecnología no es solo la máquina.

“Hacer un injerto es tecnología, aplicar un fertilizante es tecnología, usar genética nueva es tecnología; en ese sentido hay que apostar más para cubrir el mercado”, finalizó.