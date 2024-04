Asegurados de IPS esperaron semanas para consultar y hoy quedaron a la deriva por avería de una máquina

Ana Laura Mendoza es una trabajadora asegurada del Instituto de Previsión Social (IPS). Este martes asistió para consultar con un oftalmólogo, ya que necesita un cambio en la graduación de sus lentes, pues está viendo con dificultad.

Esta consulta la consiguió luego de haber esperado horas en línea telefónica para agendarse hace semanas, durante las cuales esperó con paciencia que llegue el día.

Seguro no les sirve cuando más lo necesitan

Acudió a la clínica 12 de Junio, y después de tanto esfuerzo, le atendieron, pero solo para que la doctora le mire y le diga que la máquina de graduación no funciona. La charla con la oftalmóloga no le sirvió de nada. Hoy sigue con el mismo problema de la vista y sin acceder a un especialista que le dé una correcta graduación de anteojos.

Ana Laura dice sentir rabia e impotencia por no poder usar su seguro médico, siendo que le descuentan una suma importante mensualmente.

Lamentó que teniendo una consulta agendada, la doctora le pregunte si no tiene su anterior receta para que le “reescriba” la misma graduación. Le parece una irresponsabilidad que la profesional haya pretendido darle la misma graduación sin hacerle un examen.

La mayoría necesita examen con la máquina de graduación

El hecho le parece inaceptable, teniendo en cuenta que la gran mayoría de los pacientes que consultan al oculista lo hacen precisamente para cambiar su anteojos, porque ya no ven bien con los que tienen actualmente. Algunos son casos de urgencia, pues la persona ya llega al consultorio con dolor de cabeza que empeora al seguir utilizando computadora con un lente incorrecto.

“Tengo una hija de cuatro años que va a la escuela, tuve que dejarla, pedí permiso en mi trabajo para llegar más tarde, porque tenía mi tan esperada cita en IPS”, reclamó Ana Laura.

La entrevistada se preguntó si lo que le estaban diciendo era una broma, y sintió rabia. “Esperé tanto tiempo, para que la doctora me haga sentar y me diga esto. Ahora me van a descontar dinero en mi trabajo y quién te devuelve eso”, cuestionó.

Ana Laura fue al área administrativa para quejarse, pero le dijeron que la directora estaba ocupada. Como no podía esperar más, pues debe cumplir un horario en su trabajo, decidió dejar una especie de carta en el libro de quejas que le entregó un funcionario.

“Hay cuatro especialistas y un solo equipo”

“Es realmente indignante porque tenemos un seguro y la clínica 12 de Junio tiene instalaciones nuevas, cómo puede ser que no funcione el equipo. Me dijeron que hay cuatro especialistas y un solo equipo que no anda. Es una vergüenza y todos estamos hartos”, expresó.

Por otro lado, se preguntó por qué el IPS no habilita especialidades los días sábados, teniendo en cuenta que los asegurados son precisamente personas que trabajan y tienen un horario que cumplir de lunes a viernes, por lo que se les complica acceder a una consulta.

El caso de Ana Laura es solo un ejemplo de los tantos que existen en los pasillos del IPS, en los que los asegurados viven un calvario diario para acceder a lo que se supone, es un servicio por el que pagan.