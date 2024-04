Conferencia Episcopal critica situación precaria en que viven las familias paraguayas

“Lamentamos la situación de muchas familias en condiciones muy precarias y vulnerables. Son muchas las que aún no tienen acceso a los servicios básicos para una vida digna. Constatamos, en ese sentido, la falta de vivienda para muchas familias o el hacinamiento de casa que no permite la necesaria privacidad, con las consecuencias que la misma conlleva”, expresa parte del comunicado emitido ayer por la Coordinación Pastoral Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP).

“Falta en muchos hogares una mejor alimentación, especialmente de los niños. Muchos padres de familia o responsables del hogar no tienen empleo o un salario digno por su trabajo. Muchos niños, adolescentes y jóvenes no acceden a la educación escolar, media o superior. El buen servicio de salud no es para todos. Muchas familias padecen la falta de una atención médica adecuada”, prosigue el crítico texto que fue difundido para recordar la importancia de la familia, que está plasmada en la Constitución Nacional.

Por otra parte, señalan en el comunicado el aumento de la violencia intrafamiliar, los feminicidios y homicidios por conflictos familiares o por otras causas. Asimismo, insistieron en su postura en contra de la práctica del aborto, expresando que de esta manera “se sigue despreciando la vida humana”.

Inclusive, aseveran que la familia está en peligro cuando en la sociedad se multiplican las situaciones de inseguridad y delincuencia, como los asaltos, robos, acosos y abuso sexual a menores y personas indefensas. “Es preocupante el aumento de jóvenes, y a veces de niños, que destruyen su vida con el consumo de drogas”, escriben.

No a la “Ideología del género”

También recuerdan su postura en contra de movimientos que apoyan la educación sexual, refiriéndose a sus ideas como “ideología de género”. A su visión, se pone en riesgo el presente y el futuro familiar con la propagación de estas ideas que estarían incluso en instituciones educativas.

El comunicado está firmado por José Arce y María del Carmen Centurión, Matrimonio Secretario Ejecutivo de la Coordinación Pastoral Familia y Vida de la CEP, y por monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo responsable de la misma coordinación.

En el 2023, la población en situación de pobreza extrema (indigente), alcanzó aproximadamente 289.000 personas, según el Gobierno Nacional.