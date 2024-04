Apelación suspende preliminar de abogada de RGD acusada por denuncia falsa

Se suspendió la audiencia preliminar de la Abg. Emma Concepción González Ramos, ex representante legal del condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher, acusada por presunta denuncia falsa contra las víctimas de usura del ex dirigente de fútbol. La diligencia estaba prevista para este, pero no se pudo sustanciar debido a que está pendiente una apelación planteada por la defensa respecto a la competencia territorial.