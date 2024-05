Mortandad de ganado genera preocupación entre pequeños productores del Ñeembucú

Tras más de un mes de las inundaciones que afectaron a varios distritos de Ñeembucú, la crisis se ha agudizado con la mortandad de ganado vacuno, propiedad de pequeños ganaderos y tamberos del duodécimo departamento.

Los animales vacunos están muriendo, principalmente por la falta de pasturas, ya que las aguas cubrieron gran parte del pasto, dejando al ganado sin su principal fuente de alimentación. Además, los pequeños productores no pudieron salvar a sus animales porque los caminos intransitables impiden salir a buscar balanceados y otros tipos de alimentos, según las explicaciones.

MAG no asiste a los afectados

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) no realizó asistencia a los pequeños productores con entrega de forrajes u otro tipo de ayuda para paliar la crisis, pese a los insistentes pedidos.

Según el presidente del gremio de pequeños productores de Ñeembucú, Javier Rolón, la organización solicitó ayuda al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar la crisis de la falta de alimentos para los ganados, pero que hasta ahora no hubo respuesta.

La situación en el departamento Ñeembucú, requiere de una intervención urgente de las autoridades para evitar la muerte de más ganado y mitigar las pérdidas económicas de los pequeños productores, expresó.

Esta falta de ayuda dejó a los pequeños ganaderos en una situación crítica, principalmente a más de 50 productores en la zona de Zanjita del distrito de Villa Oliva, que en su mayoría mantienen sus ganados en un campo comunal que se encuentra inundado.

En la zona sur del departamento, en los distritos de Tacuaras, San Juan de Ñeembucú y Guazucuá los pequeños productores se encuentran también en situación delicada debido a las pérdidas de ganado.

Perecen por falta de alimentos

Manuel Espínola, pequeño productor de la compañía de Potrero Pirú del distrito de Guazucuá, señaló que ya perdió tres vacas por falta de alimentos. “Yo soy pobre y me siento perjudicado porque no tengo un lugar donde llevarlas para que coman, ya se me murieron tres vacas”, expresó.

“Esta inundación nos ha perjudicado mucho, ahora viene el frío y no sabemos de dónde sacar comida, no tenemos camino, no tenemos mercaderías. Hemos solicitado ayuda a las autoridades, nos trajeron una sola vez (kits de víveres) y después nada”, añadió.

Espínola agregó que en Potrero Pirú llevan casi tres meses inundados y que las condiciones no han mejorado. “A nosotros todavía no nos ha dejado el agua. No tenemos más nada, no hay mandioca, no hay leche ni queso”, señaló.

Otro poblador de la zona, Ramón Martínez, dijo que han solicitado ayuda a las autoridades para llevar alimentos a los habitantes del lugar. “Cada día es peor, se han terminado los alimentos de la chacra, hemos perdido todo y no tenemos más la ayuda del gobierno”, manifestó.

Martínez indicó que el nivel del agua ha bajado un poco, pero no hay pasto para los animales, lo que genera debilidad en las vacas. “Ikangypa la vaka kuéra, nahembi’ui (Las vacas están todas lánguidas porque no tienen más alimentos)”, expresó.