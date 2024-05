Pobladores arreglan caminos ante la nula presencia del Estado

La nula presencia del Gobierno Nacional en la zona de Yaguarón, Duarte Cué, Tacuaras, Punta Diamante, Piretu Cué y San Jorge, principalmente para arreglar la infraestructura vial que desde hace décadas se encuentra intransitable y sin mantenimiento, empeoraron con las últimas precipitaciones que inundaron por completo la zona. Los pobladores de Yaguarón y Duarte Cué se unieron para arreglar parte del mal estado del camino que se encuentra lleno de agua hace más de 40 días.

Elpidio Palacios, poblador de Yaguarón, indicó que la única manera de salir del aislamiento es realizando el trabajo a mano para desagotar el camino y que se vuelva transitable: “Estamos haciendo este trabajo, porque si vamos a depender de las autoridades, vamos a vivir siglos sin caminos” indicó.

“Hace mucho que en la comunidad tenemos este problema de caminos. Aquí tenemos varias comunidades: Yaguarón, Duarte Cué, Tacuaras, Punta Diamante, Piretu Cué y San Jorge. Este camino tiene un recorrido de casi 100 km y nunca las autoridades hicieron caso a nuestros reclamos”, se lamentó.

Palacios detalló que el caminos se encuentra bajo agua desde el mes de diciembre del año pasado, “La cantidad excesiva de agua hace que el camino esté así desde el mes de diciembre del año pasado. Nosotros hemos pedido, en una reunión con el gobernador de Ñeembucú, la limpieza de los canales para que se trabaje con maquinarias en la zona, pero nunca apareció una máquina. Escuchamos que hay maquinarias, pero hacia aquí nunca enviaron”, precisó.

“Nos engañan; el gobernador dijo que si tenemos el permiso del Mades se van a ir a trabajar en ese lugar. Hasta el Ing. Pedro Cantero del MOPC se comprometió, pero nada”, indicó.

Adelaida Rodas, pobladora de Duarte Cué, también se quejó de la falta de caminos de todo tiempo: “Yo lo que pido es un camino de todo tiempo, que las autoridades se dignen a arreglar el camino y que construyan puentes que valgan la pena. Nosotros solo necesitamos caminos de todo tiempo. Cosas que comer tenemos hasta ahora”, indicó.

“Nosotros ya somos personas de edad, los jóvenes ya no viven en el lugar, emigraron todos en busca de oportunidades, y necesitamos el camino porque si nos enfermamos ni una ambulancia puede entrar hasta aquí”, indicó.

Alfonso Fernández, otro poblador de Duarte Cué, cuya vivienda permanece en el agua, dijo que su vivienda sufrió serios daños a consecuencia de la inundación, que hizo que parte de la pared de su casa cayera y parte del techo: “Ninguna autoridad vino a ver mi situación. Yo vivo solo, y no voy a alcanzar a reparar mi casa”, señaló.

Don Cecilio González, poblador de Yva Viyu, relató entre lágrimas que el Día de la Madre fue muy triste porque debido al mal estado del camino sus hijos no pudieron llegar a su hogar: “Es triste nuestra situación. Mis hijos no pudieron llegar a mi hogar el Día de la Madre para saludar a su mamá porque el camino es impenetrable”, indicó.

Asistencia médica a caballo

La enfermera del pueblo, Elizabeth Fernández, indicó que se encuentra trabajando en la zona llevando los medicamentos a los pacientes crónicos. Insistió en que la situación es crítica: “Cada vez que me prestan un caballo ingreso junto a un paciente que se encuentra encamado con problemas de ACV para llevarle su medicamento, pero no puedo ir cada día, solo cuando me prestan el caballo porque al lugar es imposible de llegar a pie. Así también hago para llegar con las vacunas a todos los rincones, al menos en mi zona. Atiendo a más de 100 pacientes”, afirmó.

Legislador cuestionó la ausencia del Estado

El diputado Diosnel Aguilera (PLRA) cuestionó la ausencia del Estado en el departamento de Ñeembucú, dijo que el Gobierno Nacional hace tiempo hubiera instalado toda a infraestructura en el lugar.

“No puede ser que el Estado esté ausente en la zona, miles de familias están sufriendo en el agua y ellos están ausente. El MOPC hubiera llenado de maquinarias en la zona para reparar y limpiar los cauces. Nosotros le dimos la herramienta necesaria, declarando en estado de emergencia”, precisó.